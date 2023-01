Zdroj: Instagram.com/leosmares/ Rytmus a Dara po rokoch SPOLU: Krásne vyznanie jej EX na megakoncerte k 50-tke! Koncert jej života! Takto v sobotu večer odpálila v pražskej O2 Aréne najväčšiu megapárty speváčka Dara Rolins, ktorou oslávila svoje životné jubileum. 29. január 2023 ELA Kultúra

29. január 2023 ELA Kultúra Rytmus a Dara po rokoch SPOLU: Krásne vyznanie jej EX na megakoncerte k 50-tke! Koncert jej života! Takto v sobotu večer odpálila v pražskej O2 Aréne najväčšiu megapárty speváčka Dara Rolins, ktorou oslávila svoje životné jubileum.

Tak jej to vyšlo! Popová diva a naša najznámejšia speváčka v Českej republike Dara Rolins oslávila v decembri svoje okrúhle 50. narodeniny.

A keďže Dara je pártyžena, v tomto duchu sa rozhodla poriadne to roztočiť na pódiu. A nie hocijakom! Dara si trúfla vypredať pražskú O2 arénu s kapacitou 18-tisíc ľudí. A ako nám vtedy priznala, robila to s malou dušičkou.

"Vravela som si, že O2 aréna je veľké sústo, ale ľudia okolo mňa ma vyhecovali, že poďme do toho, poďme to skúsiť! Keď nie teraz, tak nikdy. Doteraz som mala z toho zimomriavky a strach, že či to nedopadne hrozne a či sa to vypredá. Ale odteraz sa fakt teším a vravím si, že mám úžasných fanúšikov,“ povedala pre Dnes24.sk dojatá Dara estš v novembri, keď sa lístky okamžite začali vypredávať.

Roztočila to!

V sobotu večer (28. januára) to v pražskej O2 Aréne naozaj poriadne vrelo! Rolins vo veľkom štýle oslávila svoje životné jubileum koncertom s názvom Dara Rolins 50 – najväčší koncert v živote.

Dara mala pre svojich fanúšikov pripravených viacero prekvapení. Burácajúci dav ľudí, ktorí si prišli pozrieť famózne vystúpenie, so si od začiatku užíval jej najväčšie megahity, ktoré mnohé generácie poznajú z jej detskej tvorby. Koncert si nenechali ujsť ani napríklad speváčka Tina, Dominika Cibulková, herečka Zuzka Šebová a mnohí iní.

Prekvapivý moment však prišiel práve vtedy, keď sa na pódiu ako hosť objavil jej expartner Patrik Rytmus Vrbovský (46), s ktorým pred rokmi tvorila zaľúbený pár. Dvojica si zaspievala spoločný hit Party DJ.

Po siedmich rokoch vzťahu si dali zbohom a ich rozchod sprevádzal niekoľko prestreliek cez médiá. Patrik, ako je už dnes známe, tvorí dnes pár s Jasminou Alagič. V decembri 2021 Dara priznala vzťah s bývalým českým futbalistom Pavlom Nedvědom.

„Rytmus na Dare. Najväčšia show v histórii showbiznisu,“ napísal do videa český moderátor a kamarát speváčky Leoš Mareš.

Dojímavé vyznanie

Vystúpenie Rytmusa si fanúšikovia užili naplno. Spevák ho ukončil slovami, ktoré venoval práve svojej bývalej láske. „Darinka, v prvom rade by som chcel poďakovať za všetko. Že sa o nás staráš, za tvoju hudbu, že nás ovplyvňuje. Gratulujem ti k tejto krásnej udalosti v plnej 02 Aréne, veľký potlesk! Všetko najlepšie, veľa zdravia, veľa šťastia a veľa lásky, lebo o tom to je,“ povedal Patrik.

„Silní muži vždy definovali môj život… som rada, že sú tu všetci, ktorých mám rada,“ opätovala svoje dojmy energická speváčka.

