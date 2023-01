6 Galéria Zdroj: Instagram.com/sajfa STRACH Sajfu o päťmesačného synčeka: Po návrate z dovolenky v Thajsku skončil v nemocnici Čerpať zážitky z dovolenky, vieme spätne cez spomienky aj po návrate z nej. Niečo iné však prežíva známa moderátorská dvojica. Ich synček naraz ochorel, a na jeho stav zareagovala hviezdička sociálnych sietí! 24. január 2023 Magazín

Veronika Cifrová Ostrihoňová a jej manžel, Matej Sajfa Cifra, sa len v auguste rozrástli o nového člena, a už stačili zažiť krušné chvíle. A to rovno z dovolenky!

Mladá rodinka sa vybrala do exotického Thajska svojimi ratolesťami. Známa dvojica si užívala krásne pláže a okolie so Sárou a Šimonom, no potom nastal veľký zvrat, pri ktorom by stŕpol každý rodič.

Z dovolenky do nemocnice

Malý Šimon naraz ochorel, jeho stav si vyžiadal lekársku starostlivosť. „Priznávam, posledných pár dní bolo pre nás celkom náročných. Teplota, baktéria, kanyla, antibiotiká,“ úprimne sa vyznal moderátor na Instagrame.

Slovenská televízna redaktorka a moderátorka sa podelila so svojim starosťami viac: „Sme už pár dní v nemocnici. Šimi má nejaký zápal a potreboval lieky do žily.“

Dvojnásobný otecko zároveň vystrúhal svojej žene poklonu. „Malé deti sú také krehké a silné zároveň. A úžasné bojovníčky po ich boku. Vy ženy ste bohyne!“

Moja žena je levica

„Moja krásna žena, je moja najväčšia inšpirácia a opora zároveň. Moja skala. Keď som bol malý myslel som si, že kráľom zvierat je lev lebo je najsilnejší. Má hrivu a silný rev. To všetko ale len na papieri. Skutočným kráľom zvierat je ONA. KRÁĽOVNÁ LEVICA. Nebojácna, rozvážna, pokorná a múdra. Nepanikári ale obraňuje. Láska a miluje. To je moja Veronika,“ dodal známy moderátor, ktorý zároveň poďakoval slovenským zdravotníkom za starostlivosť.

„Ďakujeme samozrejme aj pani doktorkám a sestričkám na Antolskej. Ste skvelé, ľudské a empatické,“ napísal na záver pod príspevkom z nemocnice.

Pridali sa Slováci aj Plačková

Známa dvojica napriek úprimnosti schytala aj množstvo negatívnych reakcií. „Myslím, že po ceste do zahraničia nič nezvyčajné s tak malým dieťaťom. Škoda reči,“ napísala istá Slovenka a dodala, že sa domnieva, že si to uvedomili aj rodičia, aj keď už neskoro.

„No niekedy je lepšie sedieť s takými mini bábätkami na ritke, ako chodiť kade tade po zahraničí, prajem vám skoré uzdravenie,“ dodala iná sledujúca.

Na situáciu zareagovala aj samozvaná kráľovná sociálnych sietí. Zuzana Strausz Plačková opísala, ako jej ochorej jej synček. „Toto isté aj my, nejaká „hnusná“ baktéria. 10 dni malý na antibiotikách, horúčky 39,5 °C.“

Slováci zaželali Šimonkovi zdravenie, iní povzbudzovali manželov, aby si negatívne komentáre nevšímali. „Kašlite na negatívne komentáre, ľudia sa budú večne starať,“ stálo v ďalšej reakcií.

