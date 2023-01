Zdroj: Instagram.com/shakira Shakira vyklopila, čo usvedčilo jej manžela z NEVERY: Extrémne bizarné ZISTENIE bude bolieť dlho Ako zistiť, že vás partner podvádza? Niekedy to môže prezradiť maličkosť, ktorú máte rovno pod nosom. Rozprávať by o tom mohla aj obľúbená speváčka. 28. január 2023 Magazín

28. január 2023 Magazín Shakira vyklopila, čo usvedčilo jej manžela z NEVERY: Extrémne bizarné ZISTENIE bude bolieť dlho Ako zistiť, že vás partner podvádza? Niekedy to môže prezradiť maličkosť, ktorú máte rovno pod nosom. Rozprávať by o tom mohla aj obľúbená speváčka.

Kolumbijská speváčka Shakira a futbalista Gerard Piqué tvorili stabilný pár viac ako 11 rokov. Prvýkrát šokovali verejnosť v auguste, keď oznámili rozchod. Druhýkrát potom, čo umelkyňa vydala najnovší hit s názvom Out of Your League (Mimo tvoju ligu), kde si uťahuje z Piquého, a tretíkrát vyznaním o tom, ako odhalila neveru manžela. A to vskutku kurióznym spôsobom!

Milenka v jej dome vyjedala jej obľúbený džem

Zatiaľ, čo speváčka s nezameniteľným hlasom koncertovala, španielsky športovec si v ich dome užíval s mladučkou milenkou. Speváčka to zistila podľa jej obľúbeného džemu. Ten ubúdal, napriek tomu, že jej synovia Sasha a Milan nemali sladkú pochúťku v obľube a futbalista si ho pre formu počas sezóny nemohol dopriať. Shakira tak usúdila, že v dome niekto bol. Informoval o tom ShowNews Today.

Špekulácie o rozchode Shakiry po prvýkrát vyplynuli z hudobného videa k jej piesni Te Felicito, ktorá vyšla v auguste 2022. Vo videoklipe otvára chladničku, kde nachádza mužskú hlavu. Už vtedy sa snažila niečo naznačiť?

Vymenil si Ferrari za Twingo a Rolex za…

Speváčka venovala svojej niekdajšej láske, manželovi a otcovi ich detí ďalšie dve piesne. V prvej s názvom Monotonia, drží v rukách svoje srdce a uzamyká ho do krabice na kľúčik. Chytľavá, no textovo trpká pieseň má už viac ako 181 307 542 z­hliadnutí. No jej najnovší hit s názvom Out of Your League nesie v sebe úplne iné posolstvo.

„Mám cenu dvoch dvadsaťdvaročných dievčat. Vymenil si Ferrari za (Renault) Twingo, vymenil si Rolex za Casio,“ spieva speváčka a odkazuje Piquému, že ona „nie je pre zelenáčov“.

„Bola som mimo tvoju ligu, a preto si s niekým, kto je ako ty,“ pritvrdzuje a radí mu, aby netrénoval len svoje telo v posilňovni, ale mal by začať namáhať konečne aj svoj mozog.

Shakira otvára aj inú bránu a spieva o ťažkom období a o jeho svokre: „Zanechal si ma so svokrou ako susedkou, s novinármi pri mojich dverách a s dlhom.“

