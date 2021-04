Zdroj: TASR/AP Sagan umlčal neprajníkov! Týmto FINIŠOM nedal šancu svojim súperom, VIDEO Druhé v sezóne a prvé na podujatí! Tak sa dajú zhrnúť triumfy slovenského cyklistu Petra Sagana v roku 2021. Dnes ovládol 1. etapu pretekov Okolo Romandie. 28. apríl 2021 Milan Hanzel Ostatné športy

28. apríl 2021 Milan Hanzel Ostatné športy Sagan umlčal neprajníkov! Týmto FINIŠOM nedal šancu svojim súperom, VIDEO Druhé v sezóne a prvé na podujatí! Tak sa dajú zhrnúť triumfy slovenského cyklistu Petra Sagana v roku 2021. Dnes ovládol 1. etapu pretekov Okolo Romandie.

Zdroj: TASR/AP

Jazdec stajne Bora-Hansgrohe sa presadil v špurte hlavnej skupiny na 168,1 km dlhej trati z Aigle do Martigny pred Talianom Sonnym Colbrellim z Teamu Bahrain Victorious. Tretí skončil v rovnakom čase Novozélanďan Patrick Bevin (Israel Start-up Nation).

Víťazstvo číslo 116

Peter Sagan sa v celkovej klasifikácii posunul na piate miesto s 12-sekundovým mankom na víťaza prológu Austrálčana Rohana Dennisa (Ineos). Sagan skončil v utorkovom prológu na 28. mieste. Na Okolo Romandie dosiahol druhý víťazný vavrín, pri svojom doteraz jedinom štarte na švajčiarskych cestách sa v apríli 2010 presadil rovnako v prvej etape. V celkovom poradí vtedy skončil dvanásty.

V tejto sezóne predtým nenašiel premožiteľa 27. marca v 6. etape pretekov Okolo Katalánska. Na konte má spolu 116 víťazstiev v kariére.

„Každé víťazstvo sa počíta, vždy je lepšie ako druhé miesto. Všetci hovoria o tom, že ‚Sagan je späť‘, ale ja som nikdy neodišiel. Stále som tu,“ povedal Sagan po stredajšom triumfe.

Ako to videl?

„Som šťastný, že to dnes moji tímoví kolegovia držali pod kontrolou. Keď bolo do cieľa päť kilometrov, na čele bola Merida-Bahrain. Videl som, že na poslednom kilometri bude protivietor, tak som si vybral Colbrelliho koleso. V takýchto podmienkach bolo lepšie držať sa najprv trochu vzadu. Vedel som, že to bude náročný šprint, no napokon som to zvládol,“ dodal.

Na Petra nemal

Colbrelli v cieli gratuloval Saganovi: „Začal som špurtovať príliš skoro a Petra som mal na zadnom kolese. Predstihol ma 50 metrov pred cieľom. Tím dnes urobil skvelú prácu a je veľká škoda, že som sa unáhlil a stačilo to nakoniec iba na druhé miesto. Finiš nebol z mojej strany zlý, ale na víťazstvo som nedosiahol.“

Vo štvrtok je na programe kopcovitá 2. etapa so stredne dlhými stúpaniami z La Neuveville do Saint-Imier, dlhá bude 165,7 km.

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: TASR