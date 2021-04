Zdroj: TASR Fanúšikovia športu, TEŠTE SA: Od zajtra vás pustia do HĽADÍSK! Čo všetko musíte splniť? Konečne! Od utorka 27. apríla sa budú môcť vrátiť na tribúny fanúšikovia v zápasoch profesionálnych súťaží v piatich športových odvetviach. 26. apríl 2021 Milan Hanzel Šport

26. apríl 2021 Milan Hanzel Šport Fanúšikovia športu, TEŠTE SA: Od zajtra vás pustia do HĽADÍSK! Čo všetko musíte splniť? Konečne! Od utorka 27. apríla sa budú môcť vrátiť na tribúny fanúšikovia v zápasoch profesionálnych súťaží v piatich športových odvetviach.

Počet divákov nesmie prekročiť 25 percent celkovej kapacity na sedenie, maximálne sa do hál a na štadióny môže pustiť 2 000 fanúšikov v exteriéri a 1 000 v interiéri. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá upravuje organizovanie hromadných podujatí.

Ktoré športy?

Návrat divákov sa dotýka aj hokejovej Tipos extraligy či futbalovej Fortuna ligy. Pre fanúšikov na štadiónoch budú platiť prísne nastavené protiepidemické opatrenia. Ako uvádza ÚVZ, zápasy môžu v dejisku sledovať iba diváci s negatívnym výsledkom PCR alebo LAMP testu, nie starším ako 36 hodín a zároveň s výsledkom antigénového testu nie starším ako 12 hodín. Diváci budú musieť sedieť v každom druhom rade, fanúšikovia hostí majú zákaz vstupu na podujatie.

Treba testy

K umožneniu konania podujatí za prítomnosti obecenstva pristúpili odborné konzílium a Úrad verejného zdravotníctva SR v rámci pilotného projektu bezpečného prevádzkovania hromadných podujatí počas pandémie, ktoré sa javia ako rizikové. „Naším spoločným cieľom je overiť si v praxi efektivitu nastavených podmienok a použitia rôznych druhov testov vo vzťahu k riziku šírenia COVID-19 na hromadných podujatiach,“ uvádza sa v stanovisku odborného konzília a ÚVZ SR.

Dôležití fanúšikovia

Tento krok ocenila aj Asociácia profesionálnych hokejových klubov (APHK). „Fanúšikovia sú pre profesionálny hokej veľmi dôležití. Ako sme už avizovali pred začiatkom play off, ich postupný návrat na tribúny bol pre nás prioritou. Už viac týždňov zástupcovia profesionálneho športu intenzívne komunikovali s predstaviteľmi príslušných inštitúcií. Tešíme sa, že si zainteresovaní vypočuli všetky argumenty a v zlepšujúcej sa pandemickej situácii povolili aj účasť divákov na športových podujatiach. Pre finalistov Kaufland play off Tipos extraligy je to nový impulz. Naďalej však apelujeme na fanúšikov, aby dodržiavali všetky opatrenia, keďže boj s koronavírusom sme ešte nevyhrali. V APHK veríme, že kluby napokon dostanú aj kompenzácie za výpadky zo vstupného, ktoré boli v tejto sezóne citeľné. Súťažný ročník sa odohral len vďaka veľkej obetavosti majiteľov klubov a partnerov,“ uviedla riaditeľka APHK Aneta Büdiová.

Čo sa musí dodržať?

ohlásiť ho najneskôr 48 hodín miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a uviesť presné miesto a čas konania

zúčastniť sa budú môcť len diváci s negatívnym výsledkom PCR alebo LAMP testu nie starším ako 36 hodín a zároveň antigénovým testom nie starším ako 12 hodín

počet divákov nesmie prekročiť 25 percent celkovej kapacity na sedenie, zároveň počet divákov môže byť maximálne 2000 v exteriéri a 1000 v interiéri, pričom organizátor musí vedieť preukázať počet prítomných osôb

organizátor musí viesť evidenciu divákov, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt; po uplynutí 30 dní je povinný tieto údaje zničiť

organizátor je povinný zabezpečiť prítomnosť divákov len z domáceho tímu, pričom musia sedieť v každom druhom rade

pri príchode a odchode musia diváci dodržiavať dvojmetrové odstupy s výnimkou členov spoločnej domácnosti

pri vstupe bude povinnosť zabezpečiť dezinfekciu rúk, hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami

po celý čas podujatia je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty (respirátor v interiéri, rúško či respirátor v exteriéri); nebude dovolené konzumovať jedlá ani nápoje

organizátori musia zabezpečiť dostatočný počet ľudí, ktorí budú dohliadať na dodržiavanie opatrení

v prípade interiérových podujatí treba zabezpečiť dôkladné vetranie

na všetky vstupy umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať protiepidemické opatrenia

Zoznam súťaží, ktorých sa zmeny týkajú:

hokej: TIPOS extraliga (hokej – muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži), Slovenská hokejová liga (hokej – muži)

futbal: FORTUNA Liga (futbal – muži), II. futbalová liga (futbal – muži)

hádzaná: Niké Handball Extraliga (hádzaná – muži), MOL Liga (hádzaná – ženy)

volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal)

basketbal: Niké Slovenská basketbalová liga (basketbal – muži), Niké Extraliga žien (basketbal – ženy)

Ostatné športové podujatia, ktoré sa môžu konať za podmienok stanovených vo vyhláške, bude nutné naďalej organizovať bez obecenstva.

FOTO: ilustračné

