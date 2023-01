Zdroj: TASR/Štefan Puškáš Richard vyhral v lotérii 7-KRÁT a stal sa milionárom: Ako to dokázal? Prezradil svoju FINTU Richard Lustig bol expertom na lotériu. Získal viac ako 1 milión dolárov a o svoje skúsenosti sa podelil s verejnosťou. 21. január 2023 Magazín

21. január 2023 Magazín Richard vyhral v lotérii 7-KRÁT a stal sa milionárom: Ako to dokázal? Prezradil svoju FINTU Richard Lustig bol expertom na lotériu. Získal viac ako 1 milión dolárov a o svoje skúsenosti sa podelil s verejnosťou.

Zdroj: TASR/Štefan Puškáš

Niekto tipuje celý život a vyhrá niekoľko eur, iný má šťastnejšiu ruku alebo premyslenejšiu stratégiu, z ktorej vie vyťažiť maximum. Richard Lustig patril medzi najlepších hráčov, na účet mu cinklo od roku 1993 do roku 2010 dokopy viac ako 1 milión dolárov.

„Richard vyhral 7-krát v lotérii. Jeho výhry sa pohybovali vo výškach od 10-tisíc dolárov do 842 152 dolárov,“ opisuje portál UNILAD.

Expert na lotériu pred niekoľkými rokmi zomrel, no svoje výhry si vedel užiť a skúsenosti z tipovania si nezobral na druhú stranu. Čo radil hráčom?

1. Pozor na náhodné čísla

Richard sa ešte počas života podelil so svojou stratégiou: „Nezáleží na tom, ako si vyberiete svoje čísla, no keď si vyberiete svoju sadu čísel, preskúmajte ich, aby ste zistili, či je to „dobrá sada čísel“, a držte sa jej. Jedno číslo nevyhrá jackpot, ale súbor čísel.“

Niekoľkonásobný výherca odporúčal používať vlastnú premyslenú skupinu čísel. Dôležité podľa neho bolo používanie rovnakých čísel, a pokiaľ ste prehrali, zvýšili ste nimi podľa neho šancu na výhru v ďalšom ťahu.

„Lenivý spôsob, ako sa dostať z hry von, je kupovať si rýchly výber. Počítač vyberá čísla. Nehrajte rýchle výbery. Rýchle výbery sú to najhoršie, čo môžete urobiť, hráte s najhoršími šancami,“ dodal Richard a prízvukoval, aby ľudia nepodliehali hracej horúčke.

2. Výhru znovu použite

Podľa jeho slov je problémom aj to, že takmer celú výhru si držíme a neskúšame ju opäť zväčšiť. „Väčšina ľudí si kúpi lístok za 1 dolár a vyhrá 10 dolárov a tých 10 dolárov si vloží do vrecka. Tí ľudia hrajú hru zle,“ povedal Lustig v roku 2010 pre ABC.

Ak vyhráte 10 dolárov, mali by ste si podľa jeho rady kúpiť lístky v hodnote 11 dolárov, pretože „ak prehráte, prehráte iba 1 dolár“. Táto metóda mu vyhrala 98-tisíc dolárov v hre Fantasy 5 na Floride.

„Hrať loto je ako každá investícia. Musíte investovať peniaze, aby ste z toho niečo mali,“ prezradil ešte počas života bývalý spevák a bubeník z Floridy.

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk