Zdroj: pixabay.com Ktoré ŽENY chcú mať posledné slovo? Podľa ZVEROKRUHU je to táto ŠTVORICA znamení Ste ženou, ktorá chce mať vo vzťahu či medzi priateľmi často posledné slovo, alebo takú vo svojom okolí poznáte? Je možné, že je to znamením zverokruhu. 22. január 2023 Magazín

Znamenia zverokruhu sú svojou charakteristikou jedinečné. Poznáme ich ako ohnivé, zemské, vzdušné a vodné, no aj ako základné, pevné a pohyblivé. Niekto dostal do vienka podľa zverokruhu viac vášne, energie a priebojnosti. Ktoré ženy chcú mať vo vzťahoch viac navrch? Patríte k nim tiež?

1) Žena v znamení BARANA

Narodili ste sa medzi 21. marcom až 20. aprílom? Ste ženou, ktorá presne vie, čo od života, priateľa či manžela vyžaduje a potrebuje. „Ženy s týmto slnečným znamením veľmi otvorene hovoria o tom, po čom túžia a neváhajú dať ľuďom najavo, čo od nich očakávajú. V dôsledku toho je jednoduché zaradiť Barana ako znamenie s najväčšou mierou dominancie,“ opisuje portál Pinkvilla.

Sú to ženy, čo vedia, ako sa dostať všade o krok vpred, nikdy nezaostávajú a uspokojuje ich, keď majú všetko pod kontrolou.

2) Žena v znamení LEVA

Všade kam prídu, pútajú pozornosť. O kom je reč? O Leviciach, sú to totiž rodené líderky. No zároveň u nich prevláda panovačnosť aj roztomilosť – medzi priateľmi vynikajú svojou obľúbenosťou.

Niekedy to však s nimi môže byť veľmi náročné. Ak niečo chcú, nič ich nezastaví, a to ani v prípade, že sa ich to netýka. „Neprestanú o tom hovoriť, ak sú presvedčené, že vedia, čo je pre vás najlepšie, okrem toho, že vám to povedia. Keď sa na niečo zafixujú, tieto dámy môžu byť neoblomné,“ opisuje Levice tamojší portál.

Ženy v tomto znamení prevezmú ľahko opraty a už ich nechcú pustiť. „Často sa im darí prinútiť ostatných, aby ich nasledovali.“

Zdroj: Dnes24.sk