7. september 2022 Barbara Dallosová Správy Komunálne voľby Školácka chyba Sme rodina: V Žiline nebudú mať ŽIADNEHO kandidáta, pomýlili si dátum Kandidátne listiny Sme rodina dorazili na mestský úrad deň po termíne. Kollárovi poslanci majú smolu a do volieb jednoducho nesmú.

Pre banálny omyl nebude mať koaličné hnutie Sme rodina vo voľbách do mestského zastupiteľstva v Žiline žiadneho kandidáta. Strana si totiž poplietla termín a je neskoro na to, aby to napravila. Upozornil na to denník SME.

Prišli neskoro

Ľudia, ktorí mali záujem kandidovať v tohtoročných spojených župných a komunálnych voľbách, museli kandidátne listiny odovzdať do polnoci 30. augusta. Po tomto termíne sú už zoznamy kandidátov uzavreté.

Kollárovi spolupracovníci sa s kandidátkami na mestský úrad v Žiline naozaj vybrali, avšak až 31. augusta, teda deň po termíne. Potvrdil to aj hovorca mesta Vladimír Miškovčík. Malo ísť o päť kandidátov zo Sme rodina.

Kollár reaguje

„Áno, je to chyba, ale to sa v živote stáva,“ reagoval pre SME Kollár.

Spojené župné a komunálne voľby sa budú v takejto forme konať po prvý raz. Paradoxom je, že ich vyhlásil samotný Boris Kollár ako predseda parlamentu, ktorý stojí na čele Sme rodina.

V boji o kreslá v mestskom zastupiteľstve síce strana svojich kandidátov mať nebude, ešte stále má šancu v župných voľbách. Tam problém nenastal a kandidátne listiny boli doručené včas.

Primátorskí kandidáti

Kandidatúru na primátora Žiliny oficiálne ohlásili súčasný primátor Peter Fiabáne (nezávislý), poslanec mestského zastupiteľstva Peter Cibulka (nezávislý), Ján Rzeszoto (nezávislý), poslanec Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja a bývalý viceprimátor Žiliny Štefan Zelník (Život-NS), Pavol Slota (Domov-národná strana) a Patrik Groma (koalícia Hlas-SD a KDH).

Ďalšími kandidátmi majú byť Daniela Zemanová (Hnutie Občan Národ Spravodlivosť), Silvia Bakkery (Republika) a Timotej Bernhauser (nezávislý).

