18. marec 2023 Ľubomír Hudačko Zo Slovenska Skvelý nápad v ťažkej dobe: Na TOMTO mieste je ZADARMO špeciálna špajza pomoci, FOTO Vedľa Charity shopu na Floriánovej ulici v Prešove sa nachádza špeciálna Špajza pomoci.

Ide o projekt OZ Podaj ďalej, ktoré takto pomáha všetkým, ktorí to potrebujú.

Napríklad dôchodcom nech si prilepšia či ľuďom, ktorí len tak zájdu a vezmú si kilo soli či čaj. „Slúži aj ľuďom, ktorí sa radi podelia a prinesú do špajze a tak pomôžu iným. Zároveň sa vyhnime sa plytvaniu a preto čo nevyužijeme, podeľme sa. Ak idete do práce a zabudli ste kúpiť čaj, nakuknite do špajze, možno tam na vás čaká,“ pozývajú na návštevu autori projektu.

Možnosť ponúknuť sa je ale pochopiteľne obmedzená na maximálne 3 kusy.

Vzájomná podpora

Kto má doma veľa čokolády z narodenín, môže ich tiež priniesť do špajze a podeliť sa. Vzájomná podpora tak dovedie do dobrého cieľa.

Podeliť sa môže napríklad aj vtedy, ak človek odchádza mimo domu a má doma veci, ktoré po príchode budú mať blízko k dátumu spotreby. Alebo pomôcť môže každý len tak a mať z toho dobrý pocit.

Dobré skutky dodajú silu

„Prineste do špajze čokoľvek trvanlivé a tešte sa z dobrého skutku. Lebo život meriame skutkami a nie časom. Dobré skutky nám dodávajú silu a inšpirujú k dobrým skutkom aj ostatných. Buďme k sebe láskaví,“ doplnili na záver z OZ Podaj ďalej, ktoré sa pomoci venuje už dlhé roky. Nový projekt je ďalším potvrdením ich vysokej miery ľudskosti a dobročinnosti.

Viac záberov z miesta nájdete v priloženej fotogalérii.

Zdroj: Dnes24.sk