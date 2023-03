Zdroj: Instagram.com/katarinaknechtovaofficial Katka Knechtová oslávila narodeniny: Tipli by ste usmiatej východniarke tento VEK? So spevom začínala so skupinou IMT Smile, do ktorej prišla v roku 1996. S ňou nahrala prvý album Klik-Klak. 15. marec 2023 Správy Zo Slovenska

15. marec 2023 Správy Zo Slovenska Katka Knechtová oslávila narodeniny: Tipli by ste usmiatej východniarke tento VEK? So spevom začínala so skupinou IMT Smile, do ktorej prišla v roku 1996. S ňou nahrala prvý album Klik-Klak.

Katarína Knechtová (1981) je speváčka, skladateľka, textárka, gitaristka a klaviristka. V utorok 14. marca oslávila 42. narodeniny. Jej talent sa prejavil už v ľudovej škole umenia, kde sa učila hru na klavíri, spievala tiež v súbore Prešovčatá.

So spevom začínala so skupinou IMT Smile, do ktorej prišla v roku 1996. S ňou nahrala prvý album Klik-Klak. V auguste 1997 zo skupiny odišla a založila skupinu Peha.

Najúspešnejší album

V septembri 1999 vydali prvý album s názvom Niečo sa chystá, za rok 1999 získali ocenenie Objav roka.

V marci 2001 vydali druhý album Krajinou, za rok 2001 dostala Katka cenu Aurel ako najlepšia speváčka. V roku 2003 vydala Peha tretí album Experiment.

Posledný album Pehy vyšiel v roku 2005, volal sa Deň medzi nedeľou a pondelkom. Jeho predaj prevýšil 40-tisíc kusov.

Tento album dostal dve ceny Aurel za rok 2005 ako pesnička roka a album roka, Katka dostala aj Aurela ako najlepšia speváčka a Peha Aurela ako najlepšia skupina.

Skladba Spomaľ viedla rebríček najhranejších skladieb v českých rádiách aj na Slovensku, a získala za rok 2006 cenu Aurel ako najlepšia skladba.

Katarína odišla zo skupiny v júli 2008, od tej doby je na sólovej dráhe. V ankete Slávik za roky 2006, 2007 a 2008 skončila na 2. mieste.

Depeche Mode a SuperStar

V televíznej ankete OTO získala za rok 2006 aj 2007 cenu ako najlepšia speváčka.

V decembri 2008 vydala debutový sólový album s názvom Zodiak, vo februári 2012 vydala druhý s názvom Tajomstvá.

V ankete Slávik za rok 2009 získala tretie miesto, za rok 2010 bola piata, za rok 2011 opäť tretia, za rok 2012 na štvrtom mieste. Predskakovala na bratislavských koncertoch skupín Cranberries a Depeche Mode.

V októbri 2015 vydala tretí štúdiový album Prežijú len milenci a o rok vyšiel album Premeny. V roku 2018 a 2019 absolvovala spolu s folklórnym súborom Šarišan koncerty s názvom Puto.

Katarína bola tiež porotkyňou piatej série speváckej súťaže Česko Slovenská SuperStar 2018.

V októbri 2020 vydala album Svety, v júni 2021 predstavila skladbu Rezonancia. O rok dostala ocenenie Slovenka roka 2022 v kategórii kultúra a umenie a rovnako v júni 2022 predstavila aj novinku Verím. V októbri 2022 bola jednou z účinkujúcich koncertu Tribute To Miro Žbirka 70.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24 a na Facebooku.

Zdroj: TASR