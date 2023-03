Zdroj: TASR/František Iván , TASR/Martin Baumann Nedovolili vám ostať s dieťaťom v nemocnici? Poslankyňa bojovala za ZMENU, ale neuspela! Vladimíra Marcinková chcela, aby mali detskí pacienti aj na Slovensku zakotvené právo mať pri sebe v nemocnici rodiča. Stalo sa však niečo, čo nečakala. 15. marec 2023 Zo Slovenska Politika

15. marec 2023 Zo Slovenska Politika Nedovolili vám ostať s dieťaťom v nemocnici? Poslankyňa bojovala za ZMENU, ale neuspela! Vladimíra Marcinková chcela, aby mali detskí pacienti aj na Slovensku zakotvené právo mať pri sebe v nemocnici rodiča. Stalo sa však niečo, čo nečakala.

Zdroj: TASR/František Iván , TASR/Martin Baumann

Poslankyňa NR SR za SaS Vladimíra Marcinková rok a pol bojovala za to, aby maloletí pacienti na Slovensku mali zakotvené právo mať v nemocnici pri sebe rodiča alebo zákonného zástupcu.

„Dnes (14. marca, pozn. redakcie) túto moju snahu väčšina parlamentu vymazala. Napíšem vám o tom viac v najbližších dňoch, dnes, priznám sa, už nemám sily,“ vyhlásila Marcinková po utorkovej tlačovej konferencii.

Čo sa stalo?

Odporcovia novely jej spočiatku vyčítali, že vytvára neexistujúci problém a že toto nikoho nezaujíma. Realita je však podľa poslankyne celkom iná.

„Odkedy som tento problém na Slovensku otvorila, bez preháňania, deň čo deň dostávam podnety týkajúce sa tejto témy. Chodia nám príbehy ľudí, ktorí buď boli odtrhnutí od svojho dieťaťa v nemocničnom prostredí, aké to malo dopady na psychické zdravie dieťaťa alebo si sami prešli touto traumou a nemuselo to tak byť,“ priblížila Marcinková.

Vo vyspelom svete majú toto právo podľa Marcinkovej zakotvené v legislatíve všetky krajiny v Európe, s výnimkou dvoch štátov.

V prvom čítaní podporilo novelu 116 poslancov. Za pozmeňujúce návrhy, ktoré prešli Ústavnoprávnym výborom NR SR, však nezahlasovala potrebná poslanecká väčšina.

Pozmeňujúce návrhy boli dohodou, že k novele priložia vykonávací predpis, ktorý by bližšie upravoval všetky otázky, ktoré vyplynú z praxe. „Tak je to aj v Českej republike. Aj v Českej republike máte v zákone vetu, že dieťa má právo na nepretržitú prítomnosť rodiča v nemocnici a zároveň vieme, že ak dôjde k operačnému zákroku, ktorý je komplikovaný, tak žiaden rodič sa nebude nominovať do operačnej sály,“ vysvetľuje Marcinková.

Jej návrh zmenili

Právna úprava počítala s tým, že ošetrujúci lekár mohol napríklad pri operačných úkonoch, pre najlepší záujem dieťaťa, na nevyhnutý čas obmedziť prítomnosť rodiča v nemocnici.

To však zmenil pozmeňujúci návrh z dielne troch poslancov OĽANO. Ten podľa podľa Marcinkovej zásadne mení právnu úpravu, ktorá prešla prvým čítaním.

„Nehovoria, kto by mal o takomto narušení prítomnosti rodiča pri dieťati rozhodnúť. Pri úprave úplne vygumovali moje znenie, nijako nechráni práva detí, ale skôr chráni nemocničné zariadenia,“ kritizuje Marcinková. Pozmeňujúci návrh poslancov OĽANO prešiel, no Marcinková so zmenami nesúhlasí. Svoju novelu preto stiahne.

Rodičia môžu pomôcť

Niektorí tiež podľa slov poslankyne hovorili, že takýto zákon na Slovensku nepotrebujeme. Desiatky výskumov podľa jej slov hovoria o opaku. „V neposlednom rade pri našom personálne podvýživenom zdravotníctve je to aj súčasť boja za to, aby dieťa malo adekvátnu starostlivosť v rámci procesu rekonvalescencie,“ dodáva Marcinková.

Poslankyňa pripomenula, že všetky medzinárodné predpisy kážu politikom pri prijímaní opatrení, aby brali na zreteľ, ako kritérium číslo jedna, najlepší záujem dieťaťa.

„Keď máte malé štvorročné vystrašené dieťa a bude sa liečiť v cudzom nemocničnom prostredí niekoľko týždňov a my nie sme schopní prisunúť tú stoličku, aby sme povedali, že tam bude so svojim rodičom,“ pokračuje poslankyňa.

„Netvárme sa, že táto politika na Slovensku je prorodinná. Lebo všetci, ktorí vám hovoria o rodine, potopili dnes túto novelu,“ kritizovala poslancov Marcinková.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Posledný rok a pol som venovala maximum mojich síl do toho, aby sme na Slovensku mali zakotvené právo dieťaťa mať pri... Posted by Vladimíra Marcinková on Tuesday, March 14, 2023

Zdroj: Dnes24.sk