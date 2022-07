Zdroj: TASR/AP Slafkovský si TĽAPOL s Montrealom: Hneď v prvej sezóne si môže zarobiť MILIÓNY! Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s klubom Montreal Canadiens. Ten ho získal ako celkovú jednotku v nedávnom drafte. 14. júl 2022 han Hokej

14. júl 2022 han Hokej Slafkovský si TĽAPOL s Montrealom: Hneď v prvej sezóne si môže zarobiť MILIÓNY! Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s klubom Montreal Canadiens. Ten ho získal ako celkovú jednotku v nedávnom drafte.

Ide o štandardný nováčikovský kontrakt, ktorý zahŕňa podpisový bonus 95-tisíc dolárov a základný plat 855-tisíc dolárov. Po splnení výkonnostných bonusov môže Slafkovský zarobiť 3,5 milióna dolárov za sezónu.

Má len osemnásť

Pre 18-ročného krídelníka bude sezóna 2022/2023 prvá v zámorí. Ročník 2021/2022 odohral vo fínskom klube TPS Turku. Zaujal najmä na reprezentačnej scéne, keď bol na ZOH v Pekingu so 7 gólmi najlepší strelec, najproduktívnejší hráč a vyhlásili ho aj za najužitočnejšieho hráča olympiády.

Zároveň pomohol Slovensku k historickým bronzovým medailám. Na MS vo Fínsku nazbieral deväť kanadských bodov a bol najproduktívnejší hráč slovenského tímu.

Hviezda v zámorí

Montreal si Slafkovského vybral v nedávnom drafte, ktorý priniesol pre slovenský hokej veľký úspech, keďže okrem celkovej jednotky malo aj dvojku – obrancu Šimona Nemca, ktorého si vybrali New Jersey Devils. Slafkovský zotrval v zámorí a počas prebiehajúceho týždňa sa so skupinou draftovaných hráčov Canadiens zúčastňuje spoločných tréningov.

Na nich nechýba ani ďalší slovenský útočník Filip Mešár, ktorého Montreal získal z 26. pozície.

Podpísal aj rival

Krátko po Montreale podpísal trojročný nováčikovský kontrakt aj Seattle Kraken so Shaneom Wrightom. Ten dlho bojoval o post draftovej jednotky práve so Slafkovským, no nakoniec si ho Kraken vybral až zo štvrtého miesta. „Nemôžem byť šťastnejší, že som v Seattli. Je česť, že si ma vybrali,“ povedal Wright po podpise zmluvy.

Zdroj: TASR