Zdroj: www.pexels.com Naši susedia v tom majú JASNO: Väčšina Čechov súhlasí, aby Ukrajinu prijali do EÚ! Vstup Ukrajiny do Európskej únie (EÚ) podporuje 58 percent Čechov, viac ako štvrtina je proti. Vyplýva to z prieskumu, ktorý sa robil od konca marca do začiatku mája. 14. júl 2022 han Zo zahraničia

14. júl 2022 han Zo zahraničia Naši susedia v tom majú JASNO: Väčšina Čechov súhlasí, aby Ukrajinu prijali do EÚ! Vstup Ukrajiny do Európskej únie (EÚ) podporuje 58 percent Čechov, viac ako štvrtina je proti. Vyplýva to z prieskumu, ktorý sa robil od konca marca do začiatku mája.

Prieskum uskutočnilo Centrum pre výskum verejnej mienky (CVVM).

V otázke zapojenia Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie (NATO) je však česká spoločnosť značne rozdelená. Za vstup Kyjeva do NATO je 41 percent občanov ČR, rovnaké percento s tým nesúhlasí, informoval v stredu spravodajský webový portál iDNES.cz.

Prieskum ukázal, že takmer tri pätiny opýtaných súhlasia s krokmi českej vlády na podporu Ukrajiny, viac ako tretina s nimi nesúhlasí. Takmer polovica opýtaných hodnotí vládnu podporu Ukrajiny vo vojne s Ruskom ako primeranú, viac ako dve pätiny za prílišnú a len tri percentá ju vnímajú ako nedostačujúcu.

Ďalšie výsledky

Výrazná väčšina Čechov podporuje vyvíjanie diplomatického tlaku na Rusko, rovnako ako snahy o jeho politickú a ekonomickú izoláciu a tiež finančnú podporu Ukrajiny ako kroky smerujúce k zastaveniu tohto prebiehajúceho konfliktu.

Poskytovanie vojenského vybavenia Ukrajine schvaľuje niečo vyše polovica respondentov a prevažná väčšina odmieta vyslanie českých vojakov na Ukrajinu.

Tretina oslovených vyjadrila silné obavy z prípadného použitia ruských jadrových zbraní proti Ukrajine, zhruba pätina mala také obavy aj v prípade Česka a ďalších krajín NATO.

Začlenenie Ukrajiny do EÚ podporuje 58 percent ľudí, z toho 17 percent sa vyslovilo za urýchlené začlenenie do Únie a 41 percent v dlhšom časovom horizonte. Proti jej členstvu v EÚ sa vyslovilo 27 percent účastníkov prieskumu a 15 percent sa nevedelo rozhodnúť.

Čo ich rozdeľuje?

V prípade začlenenia Ukrajiny do NATO je česká verejnosť viac rozdelená. „Dve pätiny (41 percent) začlenenie Ukrajiny do NATO podporili, aj keď pre urýchlené členstvo bolo len 15 percent, zatiaľ čo 26 percent bolo pre začlenenie Ukrajiny do NATO v dlhšej perspektíve,“ konštatujú autori prieskumu.

„Rovnako veľká, dvojpätinová časť (41 percent) opýtaných však zapojenie Ukrajiny do NATO odmietla a 18 percent na otázku nedalo konkrétnu odpoveď,“ tvrdí CVVM.

Lídri krajín Európskej únie udelili v júni Ukrajine postavenie kandidátskej krajiny pre vstup do EÚ. Kyjev požiadal o členstvo len niekoľko dní po tom, ako koncom februára vtrhli na Ukrajinu ruské okupačné vojská.

V otázke NATO je situácia zložitejšia; väčšina aliančných krajín síce pomáha Kyjevu zbraňami a muníciou, vojakov však NATO nevyšle, pretože sa nechce priamo zapojiť do konfliktu, ktorý je mimo územia členských štátov. Kyjev doteraz nezískal ani akčný plán, považovaný za nevyhnutný prvý krok k členstvu v NATO.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Zdroj: TASR