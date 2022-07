Zdroj: Milan Hanzel/Dnes24.sk Slováci, TEŠTE sa! Experti na dáta predpovedajú, že benzín bude čoskoro LACNEJŠÍ! Obrovský nárast cien za pohonné hmoty evidujeme na Slovensku niekoľko mesiacov. Táto situácia sa však podľa odborníkov na dáta zmení! 14. júl 2022 han Ako ušetriť

14. júl 2022 han Ako ušetriť Slováci, TEŠTE sa! Experti na dáta predpovedajú, že benzín bude čoskoro LACNEJŠÍ! Obrovský nárast cien za pohonné hmoty evidujeme na Slovensku niekoľko mesiacov. Táto situácia sa však podľa odborníkov na dáta zmení!

Zdá sa, že všetkým, ktorí tankujú na slovenských čerpacích staniciach, padne kameň zo srdca. Podľa expertov z Dáta bez pátosu, má byť ropa už v auguste v porovnaní s júnom, výrazne lacnejšia. Odborníci to uviedli na Facebooku.

Cena klesne

Experti predpokladajú, že sa ceny budú znižovať o niekoľko týždňov. „Ropa koncom leta? So zľavou aj na čerpačkách. Tak sme sa dočkali a oproti začiatku júna bude ropa v auguste o 28 amerických dolárov lacnejšia,“ píšu Dáta bez pátosu.

Ďalej uvádzajú aj to, že ropa Ural by mohla byť v auguste lacnejšia oproti júnu o 23 dolárov, čo je približne 22,90 eura. „Z vtedajšej hodnoty 93 USD (92,61 eura) by mohla spadnúť na rovných 70 dolárov (69,70€) alebo aj menej,“ píšu Dáta bez pátosu.

„Na pumpách bude benzín v novom školskom roku výrazne lacnejší. Inflácia by mohla vďaka lacnejšej doprave a energiám klesnúť ku koncu roka na jednociferné hodnoty,“ dodávajú experti na číselné dáta.

Bonus na záver

„A ako bonus Rusko dostane v 2. polroku 2022 výrazne menej (niekoľko desiatok) miliárd za lacnejšiu ropu a oveľa menej za nedodávaný plyn. A zrazu možno bude tých energií viac ako sme dúfali. A leto potvrdilo, že ceny energií zvyknú klesať. Tento rok je z čoho,“ informovali odborníci.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Zdroj: Dnes24.sk