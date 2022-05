7 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann Slovenskí hokejisti prehrali druhý zápas: Kanade strelili jediný gól Slováci prehrali vo svojom treťom zápase na MS vo Fínsku s Kanadou 1:5. V tabuľke základnej A-skupiny majú naďalej tri body za víťazstvo nad Francúzskom a priebežne sú na 6. mieste. 16. máj 2022 Šport Hokej

16. máj 2022 Šport Hokej Slovenskí hokejisti prehrali druhý zápas: Kanade strelili jediný gól Slováci prehrali vo svojom treťom zápase na MS vo Fínsku s Kanadou 1:5. V tabuľke základnej A-skupiny majú naďalej tri body za víťazstvo nad Francúzskom a priebežne sú na 6. mieste.

Slovenskí hokejisti prehrali vo svojom treťom zápase v základnej A-skupine na MS vo Fínsku s Kanadou 1:5. Jediný gól slovenského tímu strelil Samuel Takáč, ktorý v 13. minúte v presilovke vyrovnal na 1:1.

Favorizovaný zámorský tím rozhodol o svojom víťazstve v 2. tretine, v ktorej strelil dva góly a odskočil Slovákom na 1:3. V úvode tretej časti pridali Kanaďania štvrtý gól, ktorým definitívne zlomili odpor zverencov Craiga Ramsayho. V bránke Slovenska dostal prvýkrát na turnaji príležitosť Adam Húska, ktorý si popri piatich inkasovaných góloch pripísal 39 zákrokov.

Slováci majú po víťazstve nad Francúzskom 4:2 a prehrách s Nemeckom (1:2) a Kanadou tri body a v tabuľke sú na priebežnom 6. mieste. Obhajcovia titulu Kanaďania zatiaľ nestratili ani bod. S 9 bodmi sú na 1. mieste A-skupiny.

Slováci nastúpia na ďalší zápas v stredu 18. mája od 19.20 SELČ proti Švajčiarsku, Kanaďania budú hrať po dvojdňovej pauze vo štvrtok od 19.20 s Kazachsta­nom.

Priebeh zápasu

Hra mala od úvodných sekúnd rýchle tempo, ktoré vydržalo po celú prvú tretinu. Kanaďania rýchlo preverili pozornosť slovenského brankára Húsku niekoľkými strelami a v 3. minúte sa po Rosandičovom faule dostali k prvej presilovke. Slovenský tím ju zvládol bez inkasovaného gólu, pričom po Krištofovej prihrávke mal veľkú príležitosť Slafkovský, ale Thompsona neprekonal. V 8 minúte sa gólom neskončil tlak, v ktorom mali sľubné šance Regenda, na opačnej strane trafil Dubois žŕdku Húskovej bránky.

Kanaďania išli do vedenia po strele Seversona, ktorú Húska vyrazil pred nepokrytého Lowryho, od ktorého sa puk odrazil do bránky – 0:1. Slováci sa v 13. minúte dostali k prvej presilovke, ktorú využili už po šiestich sekundách. Ujala sa Takáčova krížna strela, ktorú podľa oficiálneho zápisu napokon netečoval Regenda – 1:1. Hra mala naďalej spád, Slováci úspešne čelili kanadským snahám o ofenzívu a sami viackrát podnikli útočné výpady. Do konca prvej časti sa už skóre nezmenilo.

Gólové šance

Druhá tretina priniesla väčšiu aktivitu kanadského tímu, ku ktorej mu pomohol aj faul Rosandiča na Comtoisa, po ktorom nasledovala 4-minútová presilovka. Prvú časť z nej Slováci, napriek kanadskému tlaku, zvládli, no v 27. minúte inkasovali. Dubois z ostrého uhla prihrávkou hľadal spoluhráča, ale Slafkovský si puk nešťastne stečoval za vlastného brankára – 1:2. Na 2:2 nevyrovnal Krištof, ktorý síce prestrelil Thompsona, ale puk neskončil v bránke. Sľubné gólové príležitosti mali Tamáši aj Ivan, ale ani oni neprekonali kanadského brankára. Jeho náprotivok Húska sa vyznamenal aj proti úniku Lowryho v oslabení, ale v 38. minúte tretíkrát inkasoval. Slovenská obrana nechala v predbránkovou priestore priveľa priestoru Duboisovi, ktorý ležiac na ľade dostal puk do bránky – 1:3. Pomer striel bol po druhej tretine 33:25, čo svedčalo o atraktívnom di­aní.

Už po 68 sekundách tretej časti pridali Kanaďania štvrtý gól, ktorý ich definitívne upokojil. Obranca Jánošík najskôr zastavil prvú strelu Sillingera, ale opakovaný pokus kanadského útočníka prešiel cez Húsku do bránky – 1:4.

Slovenský tím následne nenadviazal na sľubný výkon z prvej a druhej tretiny a proti rozbehnutému súperovi často komplikovane riešil jednoduché situácie. Kanaďania hrali jednoducho, bezhlavo sa nehrnuli do ofenzívy, ale naďalej boli nebezpeční. Potvrdili to v 52. minúte, keď po pozičnej chybe Slovákov Cozens vysunul Geekieho, ktorý v samostatnom úniku nezaváhal – 1:5. V 56. minúte mohol mladík Sýkora okoreniť svoj debut na MS gólom, ale zblízka neprekonal Thompsona. Kanaďania sa v 58. minúte dostali k presilovke, v ktorej neprekvapil Húsku.

hlas (zdroj: RTVS):

Michal Ivan, obranca SR: „Škoda, že nám Kanaďania strelili gól hneď v úvode tretej tretiny. Možno by sme inak spravili tlak. Nás to, žiaľ, otupilo. Mrzieť ma môže aj moja šanca v 2. tretine. Keby som dal z toho gól, mohlo to vyzerať inak. Kanaďania mali šance, ale takisto aj my.“

A-skupina (Helsinki):

SLOVENSKO – Kanada 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

Góly: 13. Takáč (Nemec, Regenda) – 11. Lowry (Severson, Anderson), 27. Dubois (Cozens, Roy), 38. Dubois (Geekie, Graves), 42. Sillinger (Lowry, Anderson), 52. Geekie (Cozens, Holden). Rozhodovali: Ansons (Lot), Ohlund – Yletyinen (obaja Švéd.), Seewald (Rak.), vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3585 divákov.

zostavy:

Slovensko: Húska – Čerešňák, Rosandič, Nemec, Ivan, Grman, Jánošík, Gachulinec – Tatar, Krištof, Pospíšil – Regenda, Minárik, Slafkovský – Lantoši, Roman, Liška – Takáč, Tamáši, Sýkora – Lunter

Kanada: Thompson – Whitecloud, Chabot, Severson, Sanheim, Mayo, Holden, Graves – Roy, Dubois, Cozens – Anderson, Lowry, Sillinger – Batherson, Barzal, Johnson – Comtois, Mercer, Gregor

tabuľka A-skupiny:

Kanada 3 3 0 0 0 16:5 9 Švajčiarsko 2 2 0 0 0 11:2 6 Dánsko 2 1 0 0 1 9:7 3 Nemecko 2 1 0 0 1 5:6 3 Francúzsko 2 1 0 0 1 4:5 3

6. SLOVENSKO 3 1 0 0 2 6:9 3 7. Taliansko 2 0 0 0 2 3:11 0 8. Kazachstan 2 0 0 0 2 2:11 0

Zdroj: TASR