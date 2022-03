Zdroj: pixabay.com Slovenský TINDER SWINDLER? Tajomný Fero láka ženy na drahú dovolenku, tej sa nedočkajú Nešťastná Slovenka opísala, ako naletela na inzerát údajného biznismena z Bratislavy. Ten to však nevzdáva a jeho ponuka luxusnej dovolenky sa na internete objavila opäť. 26. marec 2022 Barbara Dallosová Magazín

Dokument z dielne Netflixu s názvom Podvodník z Tinderu (The Tinder Swindler) sa stal v uplynulých týždňoch fenoménom. Stratégiu miliardárskeho plejboja opísali jeho obete, ktoré obral o obrovské čiastky peňazí. Jeho luxusný život bol totiž len podvodnícka taktika.

Práve k tomuto príbehu prirovnávajú ľudia na Facebooku prípad, s ktorým sa zverila anonymná Slovenka v skupine Priznania žien. Podvodníkom má byť istý Fero z Bratislavy.

Ten sa tiež chváli svojimi úspechmi a majetkom, od podvodníka z Tinderu sa ale niečím líši. O peniaze mu totiž nejde.

S kľúčmi od BMW

Ako opisuje sklamaná žena, na údajného podnikateľa narazila v inzeráte. V tom sa prihováral ženám s tým, že má kúpenú luxusnú dovolenku na Kanárskych ostrovoch pre dve osoby, jeho priateľka ho však opustila a nemá s kým vycestovať. Slovenku ponuka oslovila a s tajomným biznismenom sa stretla.

„Rozprával o tom, že je úspešný podnikateľ, má krásny byt v ďalekom meste. Ukazoval mi fotky, aj chatu. Prišiel autom, ktoré som síce nevidela, ale mal kľúče od BMW. No a keďže sme trochu popili a on nie je z nášho mesta, odviezli sme sa taxíkom na neďaleký penzión, kde mal vybavenú izbu, lebo bol v našom meste len na služobke,“ opisuje stretnutie.

Záhadné zmiznutie

Slovenka uznáva, že pri pohľade na penzión mohla nadobudnúť podozrenie. Nazvala ho „pajzlom“. Pohotový Fero z Bratislavy ju však hneď ubezpečil, že služobná cesta sa plánovala na poslednú chvíľu a jeho firma nestihla zohnať lepšie ubytovanie.

Žena priznala, že alkohol spravil svoje a pár spolu v penzióne strávil vášnivú noc. Prebudenie už ale také príjemné nebolo.

„No a tak sa stalo, že keď som sa ráno zobudila, on už bol preč. Neviem, kedy vypadol, tak som šla domov a skúšala mu zavolať, ale už pár dní mi nedvíha. Na Facebooku si ma zablokoval. Teraz neviem, čo s tou dovolenkou. Viem len, že sa volá Fero, je z Bratislavy a je manažér v nejakej stavebnej firme,“ dodáva nešťastná Slovenka.

Drsné reakcie

Príspevok zúfalej ženy sa stal doslova hitom. V skupine nazbieral viac než tri tisícky komentárov a vyše sedemtisíc interakcií. A hoci autorka postu zrejme hľadala podporné slová, komentujúci jej väčšinou vyčítali jej naivitu. Viacerí ju tiež upozornili, že to mohlo skončiť horšie a z neznámeho muža sa mohol vykľuť napríklad aj násilník.

„To snáď nie. Toľká jednoduchosť a naivita. Buďte rada, že ste vyviazli so zdravou kožou a neskončili niekde ako prostitútka alebo na orgány. Mali by ste sa z toho poučiť a nepátrať po tom, či tá dovolenka platí alebo nie… jasné, že neplatí, bola to len finta,“ komentovala jedna z užívateliek.

„No, ako to povedať, naleteli ste mu ako mucha na med… on dostal čo chcel a tým to pre neho skončilo,“ napísala pod príspevok ďalšia žena.

Niekoho pohoršila neopatrnosť oklamanej ženy, iní sa na jej príbehu zabávali. „Nebojte sa, pôjdete na dovolenku. Ale materskú,“ stojí v jednom z komentárov.

Fero to nevzdáva

Niekoľko dní potom, čo sa žena verejne vyznala, pribudol na stránke inzerát, ktorý znie presne ako ten z jej príbehu. Anonymne ho publikoval muž, ktorý sa predstavil ako 38-ročný Fero z Bratislavy.

A tu už začína povedomý scenár. Fero je vraj úspešný podnikateľ v oblasti stavebníctva a hľadá milú a úprimnú ženu, ktorá sa ním pôjde na Kanárske ostrovy. Kúpil totiž pobyt pre dvoch a jeho priateľka sa medzičasom stala expriateľkou.

„Na veku nezáleží, ani na vizáži či vzdelaní. Hlavne, keď si príjemná. Je mi jedno odkiaľ si, mám auto, prídem. Neboj, nie som nejaký trochár, vlastním BMW. Hanbiť sa za mňa určite nebudeš,“ láka ženy Fero.

Fanúšikovia stránky si dva príbehy okamžite spojili. Hoci nevedno, kto Fero z Bratislavy skutočne je a čo je pravdy na príbehu jeho obete, zdá sa, že s inzerátmi to nevzdáva.

Foto: ilustračné

