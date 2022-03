Zdroj: Unsplash.com KEDY odhodíme respirátory aj v interiéroch? Lengvarský vyhlásil, že to bude ČOSKORO! Jedno z hlavných pandemických opatrení sa stane onedlho minulosťou. Priznal to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, ktorý hovoril o respirátoroch. 24. marec 2022 han Zo Slovenska

24. marec 2022 han Zo Slovenska KEDY odhodíme respirátory aj v interiéroch? Lengvarský vyhlásil, že to bude ČOSKORO! Jedno z hlavných pandemických opatrení sa stane onedlho minulosťou. Priznal to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, ktorý hovoril o respirátoroch.

Aj keď koronavírus stále úraduje po svete a aj Slovensku, situácia okolo pandémie je u nás stabilizovaná. Prezradil to šéf rezortu zdravotníctva v rádiu Expres.

A čo Ukrajina?

Aktuálna vojnová situácia na Ukrajine však môže pandémii nahrávať, keďže tisíce utečencov mieria aj na Slovensko. Môže to skomplikovať našu situáciu? „Zaočkovanosť na Ukrajine je okolo 35% a tí ľudia, ktorí doteraz prišli na Slovensko, sú z veľkej väčšiny zaočkovaní. Nejaký výkyvy nám to neurobilo, keď tak ide len o malé percento,“ uviedol Lengvarský a dodal, že sa Ukrajinci aj očkujú vakcínami.

Slovensko a covid

V akej pandemickej situácii sa Slovensko nachádza? „Neustále to preberáme na konzíliu, a aj keď sme nedávno zaznamenali v Nemecku a Rakúsku výrazný nárast nových prípadov, nevidíme v tom problém. Nemalo to totiž dopad a nápor na nemocnice,“ vysvetlil minister. Čo sa týka našich nemocníc, je to obdobné.

Ani v najbližších dvoch týždňoch by sa pandemická situácia nemala zhoršiť. „To však neznamená, že tu na jeseň nebudeme mať niečo iné,“ poznamenal Lengvarský.

Moderátor sa ministra opýtal, prečo je teda u nás za každý deň pomerne veľa úmrtí na covid. Aj dvadsať či tridsať denne. „Na umelej pľúcnej ventilácii končia len neočkovaní. To som si dal špeciálne zistiť. Sú to väčšinou starší ľudia s inými vážnejšími ochoreniami. Prišli do nemocnice s úplne s niečím iným, ale urobil sa im test na covid a zistilo sa, že boli pozitívni. Bola to ich druhotná diagnóza. Samozrejme, sa vedú, že sú pozitívni,“ vysvetlil.

Respirátory a vakcíny

Lengvarský sa nechal počuť, že tí, čo nie sú zaočkovaní a tí, čo nejakú vakcínu potrebujú, by mali do očkovania určite ísť. A čo štvrtá dávka? „Tá je hlavne pre tých ľudí, ktorí majú problémy s imunitou,“ odpovedal šéf rezortu zdravotníctva.

„Za pár týždňov už možno nebudú respirátory v interiéroch povinné. Ale aj v rámci zodpovednosti ľudí k svojmu okoliu, blízkym a podobne, je dobré ich nosiť. Hlavne, keď máte príznaky. Ale to neplatí len kvôli covidu, ale celkovo pri chorobách a prechladnutiu. Dva roky nosenia rúšok nám prakticky zrušili chrípku,“ uzavrel Lengvarský.

