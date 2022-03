Svet obletel škandál šéfa Disney s obchodom s deťmi: Všetko je nakoniec INAK!

Správa o obvinení generálneho riaditeľa spoločnosti The Walt Disney Company Boba Chapeka sa na sociálnych sieťach rozšírila raketovým tempom. Šéf jedného z najznámejších filmových štúdií mal mať prsty v obchodovaní s deťmi a tiež sa u neho mala nájsť detská pornografia.

Pravosť správy overoval portál usatoday.com.

Nepravdivá informácia rýchlo zaplavila Facebook aj Twitter, pričom väčšina užívateľov vychádzala z jedného zdroja. Ľudia zdieľali odfotenú obrazovku s titulkom z Vancouver Times alebo priamo link na článok. Titulok znel CEO Disney zatknutý za obchodovanie s ľuďmi.

Médium v článku dokonca tvrdí, že Chapek sa pri zatýkaní policajtom vysmieval do tváre, a že „vzhľadom na mäkkú politiku demokratov v oblasti kriminality Bob Chapek asi vo väzení dlho nebude.“

Článok, ktorý vyvolal toľko rozruchu, na webe stále visí. Pod ním je však napísané upozornenie, že ide o satiru. Mnoho ľudí ale správu považovalo za skutočnú.

Užívatelia v príspevkoch vyjadrovali znechutenie a pohoršenie. Zdá sa, že ľudí, ktorý falošnej správe uverili, bolo dosť.

„Epstein a jeho kamaráti…,“ napísal k príspevku na Twitteri muž, ktorý zdieľal správu o obvinení. Narážal tak na Jeffreyho Epsteina, neslávne známeho sexuálneho delikventa, ktorý sa zameriaval na tínedžerky. „Odporné!“ komentovala ďalšia užívateľka.

Viacerí šíritelia tiež zdôrazňovali, že ide o spoločnosť, ktorej produkty sú zamerané práve na deti.

