KÓPIA ruského McDonald´s je na svete: Strýko Váňa má svoju prvú prevádzku!

Invázia ruských vojsk na Ukrajine trvá od 24. februára, na čo svet zareagoval tvrdými sankciami. Ide hlavne o ekonomické zásahy, ktoré spôsobili to, že z Ruska začali odchádzať veľké firmy. Patrí k nim aj reťazec McDonald´s.

Rusko tak prišlo nielen o 847 reštaurácií, ale 62-tisíc zamestnancov zostalo bez práce. Reťazec, ktorý je niekedy považovaný za symbol kapitalizmu, prisľúbil, že ľudia budú dostávať výplaty naďalej.

O tom, že bol McDonald´s v Rusku mimoriadne obľúbený, svedčí aj fakt, že v čase jeho otvorenia (31. januára 1990), čakalo na jedlo asi 30-tisíc ľudí. Aj v deň, kedy sa obyvatelia Ruska dozvedeli, že reťazec zavrie „brány“, pred každým fastfoodom tejto značky boli zástupy miestnych obyvateľov.

Na margo toho sa rozhodlo, že príde náhrada v podobe Strýka Váňu. Povolenie na takýto ťah mal dať Vjačeslav Volodin, predseda ruskej štátnej dumy, ktorý podal aj registráciu. Informuje o tom portál ladbible.com.

Keď vyšli prvé správy o novom ruskom „mekáči“, reťazec tieto správy označil za HOAX a dementoval ich na svojom webe. Písali sme o tom TU. Načo také „zahmlievanie“, nevedno.

„Týmto informujeme, že právnické osoby holdingu Ruspolebrands a značka Strýko Váňa nemajú žiadny vzťah k logu, ktoré bolo vytvorené ako meme pomocou obráteného písmena “M” siete rýchleho občerstvenia McDonald´s, ktorý má v azbuke tvar písmena “V”. Informácie šírené na internete o údajných plánoch nahradiť značku McDonald´s našou značkou Strýko Váňa, sú falošné,” písala spoločnosť na svojom webe a dodáva "Holding v súčasnosti neuvažuje o spustení siete stravovacích zariadení, ale v budúcnosti sa tejto myšlienky nevzdáva.“

Nový štart je vlastne plánom prevziať existujúce reštaurácie McDonald’s, a otvoriť ich pod ruskou značkou. To dokazuje záznam z účtu írskeho žurnalistu Jasona Corcorana pôsobiaceho v Rusku na sociálnej sieti Twitter.

Podľa viacerých zdrojov je len otázkou času, kedy Rusi takýmto spôsobom prevezmú aj iné ochranné známky na ďalšie značky ako je Netflix, Heineken a podobne.

The rebrand in Moscow is having technical hitches: #McDonalds founder Ray Kroc may be flipping in his grave pic.twitter.com/I7k4ZaO7jE