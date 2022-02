14 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann Slovenským hokejistom to nevyšlo: Sen o ZLATE sa rozplynul, ale šanca na MEDAILU žije! Bola to dráma až o poslednej sekundy. Hokejisti Slovenska sa v semifinále olympijského turnaja v Pekingu stretli s Fínskom, s ktorým tesne prehrali 0:2. Dnes o 07:57 han Hokej

14 Galéria Zdroj: TASR/Martin Baumann

Slovenskí hokejisti nastúpili na piatkový semifinálový zápas na ZOH v Pekingu proti Fínsku v rovnakej zostave, v akej dokončili štvrťfinálový duel s USA (3:2 po nájazdoch).

Do bránky sa od začiatku postavil Patrik Rybár, na striedačke bol ako náhradník pripravený Branislav Konrád. V prvej obrannej dvojici sa predstavili Peter Čerešňák a Michal Čajkovský, v prvom útoku vykorčuľoval po boku kapitána Mareka Hrivíka a Petra Cehlárika päťgólový strelec na ZOH 2022 Juraj Slafkovský. Samuel Takáč nastúpil vo štvrtom útoku s Milošom Romanom a Pavlom Regendom.

Tréner SR Craig Ramsay dal šancu aj Šimonovi Nemcovi ako siedmemu obrancovi a Markovi Daňovi v pozícii trinásteho útočníka.

Tímy nastúpili v National Indoor Stadium v týchto zostavách:

Fínsko: Säteri – Hietanen, Lehtonen, Vatanen, Lindbohm, Kemiläinen, Friman, Pokka, Ohtamaa – Hartikainen, Manninen, Markus Granlund – Pakarinen, Filppula, Pesonen – Komarov, Nättinen, Aaltonen – Anttila, Björninen, Mäenalanen

Slovensko: Rybár – Čerešňák, Čajkovský, Marinčin, Rosandič, Kňažko, Gernát, Nemec – Slafkovský, Hrivík, Cehlárik – Jurčo, Hudáček, Pospíšil – Kelemen, Krištof, Zuzin – Regenda, Roman, Takáč – Daňo

V sobotu o 14.10 SEČ si tak zahrajú o bronz, ich súperom bude zdolaný zo súboja ROC – Švédsko. Fínov čaká finále na ZOH 2022 v nedeľu o 5.10 SEČ.

Priebeh duelu

Zverenci trénera Craiga Ramsayho prehrávali na National Indoor Stadium od 16. minúty po góle Sakariho Manninena. V druhej tretine prežili bez ujmy 73-sekundové oslabenie o dvoch hráčov a hoci potom vystupňovali svoje ofenzívne úsilie, prekonať Harriho Säteriho sa im nepodarilo. V závere spečatil triumf severanov gólom do prázdnej bránky Harri Pesonen. Slováci prehrali v Pekingu aj druhý duel s Fínskom, v úvodnom vystúpení v základnej skupine mu podľahli 2:6. Na veľkých turnajoch nezdolali tohto súpera už dlhých 18 rokov.

Slováci sa síce neprebojovali do historického finále, stále však živia šancu na zisk prvého cenného kovu na ZOH. O medaily hrali zatiaľ jedinýkrát, v súboji o bronz vo Vancouveri 2010 podľahli práve „Suomi“ 3:5, keď v tretej tretine neudržali náskok 3:1. Fíni postúpili do finále na ZOH tretíkrát v histórii, zabojujú v ňom o svoje prvé olympijské zlato.

ZOH 2022, hokej, semifinále:

Fínsko – Slovensko 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Góly: 16. Manninen (Lindbohm, Vatanen), 60. Pesonen (Hartikainen, Pokka). Rozhodovali: Björk (Švéd.), Romasko – Lazarev (obaja Rus.), McCrank (Kan.), vylúčení: 0:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 1071 divákov.

Čo povedali naši

Martin Marinčin, obranca SR: „Sú to pre mňa určite smutné narodeniny. Mrzí nás, že sme prehrali. Fínov sme tlačili, mali sme veľa šancí, myslím si, že sme odohrali perfektný zápas proti mužstvu akým je Fínsko. Už druhýkrát za sebou nám rozhodca neodpískal ani jednu presilovku, je to smutné. Klobúk dolu pred celým tímom. Aj za stavu 0:1 sme stále bojovali, verili sme si, škoda, sa nám to nepodarilo. Bohužiaľ, chýbalo nám malé šťastíčko, aby sme dali vyrovnávajúci gól­.“

Juraj Slafkovský, útočník SR: „Na našej strane bola smola, nemali sme šťastie, neodrazil sa nám puk tak ako vo štvrťfinále s USA. Zajtra je nový deň, stále máme šancu získať medailu a urobiť úspech. Fínsky brankár chytal neskutočne, rozhodca nám nedal osem tretín presilovku, to už je na zamyslenie. Ubránili sme vynikajúco oslabenie o dvoch hráčov. Bolo by niečo neskutočné, keby sme získali na olympiáde medaily, zajtra dáme do toho všetko a verím, že šťastie sa prikloní na našu stranu.“

Miloš Kelemen, útočník SR: „Bol to vyrovnaný zápas, boli pasáže, v ktorých sme boli lepší. Rozhodol gól v prvej tretine. Fínom dobre zachytal brankár, v strednom pásme výborne bránili. Chýbal nám len gól, strieľali sme, ale tie dorážky sa nám neodrazili na hokejku. Sme tu dobrá partia, dobrý tím hokejistov, neskladáme zbrane a do súboja o bronz dáme všetko.“

Ján Pardavý, asistent trénera SR: „Celé Slovensko musí byť hrdé na náš tím. Aj v dnešnom zápase sme odviedli maximum. Hrali sme proti extrémne organizovanému súperovi, ktorý hral defenzívne. Dobýjali sme fínsku bránku 60 minút, nič sa nám nedorazilo, ich brankár podal výborný výkon. Nemali sme to šťastie, aby nám niečo padlo. Chalani však nechali na ľade všetko. Netuším, prečo nám Fíni nevyhovujú, je to aj ich kvalitou. Dnes sme mali na to, aby sme ich zdolali. Teraz sa musíme skoncentrovať na zápas o bronz.“

Mislav Rosandič, obranca SR: „Nedali sme ten jeden gólik, ktorý sme potrebovali na to, aby sme sa odrazili a duel otočili. Fíni hrali takticky tak, ako sa tieto zápasy hrajú – na jeden gól. Mali sme optický tlak, v tretej tretine sme ich mleli. Nechcem sa vyjadrovať k rozhodcovi, nech si ľudia urobia sami názor. Do poslednej sekundy som veril, že ten gól dáme, že to zdramatizujeme, bohužiaľ…“

Martin Gernát, obranca SR: „Dve tretiny sme do nich búšili, bohužiaľ, neúspešne. Nedali sme gól, v závere sme to skúsili vabank, dali nám však gól do prázdnej bránky. Fíni celý zápas vynikajúco bránili stredné pásmo, my sme mali obrovský problém sa cez to prepracovať, nedostávali sme sa do toľkých šancí, ako sme chceli. Navyše súper mal výborného brankára. Snažili sme sa, stále sme verili, ale Fíni sa dobre bránili. Bolo to náročné stretnutie, verím, že sa dáme dokopy, zajtra prídeme s elánom a zoberieme domov aspoň bronz.“

Michal Krištof, útočník SR: „Nedostali sme ten odraz, aký sa dostal im. Myslím si, že sme spravili všetko pre to, aby sme vyhrali, bohužiaľ, dnes nám to nepadlo. Vedeli sme, že Fíni budú dobre vykrývať stredné pásmo, snažili sme nahadzovať puky, ale oni to hrali dobre, nemali sme veľa šancí. Je to strašná škoda. Treba sa z prehry vyspať a zajtra odohrať ten posledný zápas najlepšie, ako vieme. Určite dáme do toho všetko.“

/zdroj: RTVS/

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Zdroj: Dnes24.sk/TASR