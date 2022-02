20 Galéria Zdroj: TASR/Jaroslav Novák , Instagram.com/hockeyslovakia Najprv mu SKOMOLILI meno, teraz je SLÁVNY: Slafkovský to má našliapnuté na Jágra! FOTO Slovenský hokejový poklad. Ako inak sa dá pomenovať talentovaný útočník Juraj Slafkovský, ktorý je v sedemnástich rokoch najväčšou hviezdou nášho tímu na olympijskom turnaji. 17. február 2022 han Hokej

17. február 2022 han Hokej Najprv mu SKOMOLILI meno, teraz je SLÁVNY: Slafkovský to má našliapnuté na Jágra! FOTO Slovenský hokejový poklad. Ako inak sa dá pomenovať talentovaný útočník Juraj Slafkovský, ktorý je v sedemnástich rokoch najväčšou hviezdou nášho tímu na olympijskom turnaji.

Svoju tvár síce ešte musí na ľade ukrývať pod mriežkou, keďže nedovŕšil 18 rokov a skôr to pravidlá hokeja nedovoľujú, no už ho všetci poznajú. Na začiatku olympiády to však tak nebolo. Teda, určite k nim patria organizátori turnaja, ktorí mu na prvý duel proti Fínsku v základnej skupine poplietli meno.

Na drese s číslom 20 mu nažehlili SLAFKOVKSY. Juraj v ňom aj nastúpil a uviedol sa fantasticky, keď strelil jediná dve góly Slovákov.

„Vôbec som to netušil. Povedali mi to až pri rozhovore,“ priznal sa mladík v mixzóne, ktorému nechtiac poplietli meno. Na margo toho len skromne podotkol: „Myslím si, že každý hráč by mal mať na drese správne meno.“

Lenže, Slafkovskému skomolili meno aj na webovej stránke IIHF (Medzinárodná hokejová federácia). Tam ho premenovali na Slakovsky… Juraja to zrejme správne nabudilo, veď odvtedy sa z neho stala mašina na góly.

Láme rekordy

Útočník sa stal najmladším strelcom na turnajoch ZOH (Zimné olympijské hry) od roku 1984. Gól v zápase proti Fínsku vsietil vo veku 17 rokov, 10 mesiacov a 11 dní a zároveň sa stal najmladším strelcom Slovenska na zimnej olympiáde.

Práve od tohto momentu sa na jeho upriamila ešte väčšia pozornosť. „Keby mi niekto pred olympiádou povedal, že tu budem strieľať góly, iba by som sa zasmial,“ skonštatoval rodák z Košíc.

Päť kúskov

Juraja nejde na klzisku počas duelov prehliadnuť. A nič na tom nemení ani fakt, že má len sedemnásť rokov. Možno práve tá mladícka drzosť a nespútanosť ho uprednostňuje pred ostatnými hráčmi. Samozrejme, jeho talent a kvality k tomu patria takisto. „Slafkovský je somatotyp, ktorý je podobný Jaromírovi Jágrovi. Hral som s ním, keď mal 17 rokov a Slafkovský mi ho postavou veľmi pripomína,“ netajil sa ešte pred olympiádou Oto Haščák pre portál pravda.sk, niekdajší špičkový hráč a terajší asistent generálneho manažéra slovenského národného tímu.

„Jeho postavu si každý všimne. Je dominantný v ťažkých priestoroch okolo mantinelu. On od mantinelu odniesol dvoch hráčov a pozametal s nimi. A dokázal pripraviť akciu pre spoluhráčov. Dokáže z nich vyjsť, aj týmto mi pripomína Jágra,“ dodal Haščák na adresu robustného hokejistu, ktorý do semifinálového zápasu strelil až päť gólov Slovenska.

Druhý Gáborík

Košickému odchovancovi sa ušlo za posledné dni toľko superlatívov, že sa ani nedajú porátať. Často ho prirovnávajú ku Mariánovi Gáboríkovi, ktorý to ešte ako tínedžer dotiahol do prestížnej NHL. „Slafkovský má veľa kvalít. Vidí hru, má výborne myslenie i strelu. Predurčujú ho, aby bol jedným z lídrov. Podmienkou je, aby bol zdravý a nezastavilo ho to,“ uviedol bývalý kapitán slovenskej reprezentácie Oto Haščák.

Aj zámorskí experti predpovedajú Jurajovi v predsezónnom výbere mladých hráčov do NHL vysoké umiestnenie. „Mariána Gáboríka draftovali ako tretieho, v roku 2000, vybrala si ho Minnesota Wild. Slafkovský pokojne môže túto hranicu atakovať,“ povedal Haščák.

Mal byť plavec

O mladíkovi sa toho nevie veľa, ale nechýbalo veľa a Slovensko mohlo mať plavca a nie hokejistu. Keď mal Juraj päť rokov, otcov kamarát ho zobral na hokejový štadión. Tam zrejme prišlo k zámene športov. Vodu vymenil za ľad, zamrznutú vodu. Práve v metropole východného Slovenska sa naučil korčuľovať, ale keď mal štrnásť rokov, zamieril do akadémie v rakúskom Salzburgu.

Odtiaľ si zbehol dokončiť základnú školu do Hradca Králové, kde však nepobudol dlho mieril do Fínska. Stal sa hráčom TPS Turku, kde najprv musel svoje kvality dokázať v juniorskom tíme, no už v tejto sezóne je stabilným hráčom tohto slávneho fínskeho klubu. Tu sa natíska otázka, či taký mladý hráč nemôže zaspať na vavrínoch.

„Neustále mu opakujeme, aby ostal pri zemi. Vediem ho k tomu, aby nelietal v oblakoch,“ povedal pre denník Šport jeho otec Juraj Slafkovský starší.

Sám vo svete

Juraj je celé mesiace bez rodičov. Na takýto život si musel zvyknúť, ale už s tým nemá problémy. Hlavne v tomto ročníku, keď to v TPS Turku „ťahá“ s reprezentačným kolegom Samuelom Kňažkom. „Určite je to vždy výhoda, obzvlášť, keď je to aj kamarát a nie niekto, s kým sa nemáte radi. Vždy, keď bolo potrebné, mohli sme si vzájomne pomôcť,“ povedal pre stránku hckosice.sk.

Ako sa mu žije vo Fínsku? „Život vo Fínsku je veľmi pokojný, ľudia sa nikde neponáhľajú. Ja mám takýto spôsob života veľmi rád a som spokojný, že som si zvolil túto krajinu,„ uviedol Slafkovský a dodal: "Už prvý rok som sa všetko naučil, aj keď som ešte volal mame domov, ale potom, keď som zistil, čo a ako funguje, tak som sa viac osamostatnil.“

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Ďalšie zaujímavosti, novinky a správy z regiónov klikajte na: Bratislava24, Trnava24, Nitra24, Trenčín24, Bystrica24, Košice24, Poprad24, Prešov24, Žiar24, Považská24, Rožňava24, Michalovce24, Žilina24.

20 Galéria

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Zdroj: Dnes24.sk