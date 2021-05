Zdroj: Štátne lesy TANAP-u Šokujúca FOTKA mŕtvych medveďov spustila lavínu hejtu: Čo sa vlastne stalo pri Sliezskom dome? Štátne lesy TANAP-u zverejnili fotografiu medveďov s krátkou správou. Rozpútalo to obrovskú diskusiu. Dnes o 11:58 Regióny

Zdroj: Štátne lesy TANAP-u

„Dnes v nočných hodinách usmrtili štátni ochranári na parkovacej ploche pri rampe na Sliezsky dom dvoch medveďov. Išlo o samicu a jedno jej mláďa. Ďalšie dve medvieďatá ušli do lesa,“ uvádzajú Štátne lesy TANAP-u na sociálnej sieti.

Rozhorčené reakcie

Okamžite po uverejnení sa strhal lavína komentárov. Diskutujúci nevedeli uveriť, že medvede boli takto utratené. „Toto spravia ochranári? A potom čo robia pytliaci? Ak je zabíjanie matky medvedice v ich úlohách, tak je to celé postavené na hlavu,“ dušuje sa na fejsbúku Eva, ku ktorej sa onedlho pridáva aj Martin: „Ak toto sa vám podarilo ochranári. Zabiť matku a ročné mláďatá nechať napospas osudu. Normálny poľovník by toto nespravil. Čaká ich zrejme smutný osud.“ Takto sa to nerobí do psej matere""

Petra napríklad nechápe, ako to mohli spraviť tak nehumánnym spôsobom. „Nechcem byť zlá, ale to iba v iných okresoch sú ľudia takí tupí? U nás keď sa pohyboval medveď tak ho uspali a pre previezli ďaleko od ľudí alebo do rezervácie. Toto je také strašné chytiť uspavaciu pušku zavolať ochranárov a odviesť. My sme im už ku**a pobrali toho dosť a vy idete nevinnú zver strieľať. Oni si ten život nevybrali. A vy ste kým aby ste mohli rozhodovať o ich životoch.“

Čo sa stalo?

Viac svetla do prípadu vniesol až Pavol Majko, riaditeľ Správy Tatranského národného parku, ktorý dementoval prvú správu Štátnych lesov TANAP-u. „Nie je pravdou, že boli zastrelené. Medvedica a jedno z jej mláďať dostali šípku s narkotikom a sledovacím zariadením. Asi po 15 minútach ich sledovania zaspali a následne boli za prítomnosti zverolekára humánnym spôsobom usmrtené. Stalo sa tak prvýkrát v našej histórii, zvieratá vôbec netrpeli ako v prípade, keby boli zastrelené a umierali v bolestiach. Zásah tímu bol profesionálny," uviedol pre portál Aktuality.sk.

Podľa neho to bola známa medvedica, ktorá sa už dlhšie živila odpadkami v okolí.

Krajné riešenie

K udalosti sa vyjadrila aj Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (SR) na sociálnej sieti. Podľa nich išlo v tomto prípade o najkrajnejšie riešenie, ak už ani plašenie jedincov nemá účinok. „Musíme skonštatovať, že tento zásah je smutným následkom dlhodobo neriešenej situácie s nezabezpečeným komunálnym odpadom v Tatrách, na ktorú dlhodobo upozorňujeme a apelujeme na kompetentné inštitúcie, aby ju riešili,“ uvádzajú.

„Napriek niekoľkomesačnej snahe Zásahového tímu a použití všetkých dostupných prostriedkov a metód tieto jedince aj naďalej navštevovali osídlené oblasti, čím sa stali reálnou hrozbou pre ľudí. Pri stretnutí s človekom nejavili známky plachosti a vykazovali nízku senzitivitu na plašenie svetlom, zvukom, poplašnými výstrelmi, pyrotechnikou a paintballovým strelivom. Príprava zásahu, ako aj samotný priebeh prebehol odborne, profesionálne a pod dozorom veterinárneho lekára,“ vysvetľujú nočný zásah ochranári.

„Zverejnenie fotografií z miesta zásahu zo strany Štátnych lesov TANAP-u považujeme za maximálne neprofesionálny a neúctivý nielen voči týmto konkrétnym jedincom, ale aj k prírode ako takej,“ dodáva Štátna ochrana prírody SR

Na problematiku medveďov, ktorí sa naučili „loviť“ odpadky zo zle uzamknutých nádob, dlhodobo upozorňuje aj Mesto Vysoké Tatry či spomenutí ochranári.

„Vlani sme za obdobie od konca marca do polovice augusta zaznamenali dohromady 211 prípadov výskytu medveďa v našom meste. Tento rok je to od 11. marca doteraz už 381 prípadov,“ uviedol napríklad pred rokom náčelník Mestskej polície (MsP) vo Vysokých Tatrách Miroslav Kolodzej.

