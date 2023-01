16 Galéria Zdroj: Facebook.com/Zuzana Čaputová Nechcený TRAPAS Čaputovej: Udelila štátne vyznamenania v ROZPÁRANÝCH šatách, FOTO Prezidentka Zuzana Čaputová si obliekla na významnú udalosť elegantné šaty. Módny kúsok však pútal pozornosť inak, ako by si jeho nositeľka priala. 3. január 2023 Magazín

Zuzana Čaputová pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky vyznamenala 28 osobností, šiestich z nich in memoriam. Slávnostný ceremoniál si nenechali ujsť ani český, poľský a rakúsky prezident.

Prezidentka sa ukázala v čiernych zamatových šatách so zaujímavou výšivkou v hornej časti a s opaskom, ktorý zdôrazňoval elegantnosť tohto kúsku. No nebol to len slávnostný odev, čo priťahoval pozornosť.

Prezidentka mala po pravom boku trhlinu, ktorú nebolo možné pre farbu šiat prehliadnuť.

Na túto skutočnosť upozornil instagramový účet Easyprotokol, a pýta sa, prečo hlavu štátu nikto neupozornil na rozpárané šaty.

Čierna róba je z dielne renomovaného návrhára Fera Mikloška a detail rozpáraných šiat si môžete pozrieť na posledných dvoch fotkách v priloženej fotogalérii.

