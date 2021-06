3 Galéria Zdroj: TASR/AP Srb Djokovič ušiel "hrobárovi z lopaty": Mal NAMÁLE, ale aj tak je kráľom antuky! FOTO Obrat ako s veľkej knihy! Ten predviedol srbský fenomenálny tenista Novak Djokovič vo finále prestížneho Roland Garros v Paríži. Grék Stefanos Tsitsipas bol len krôčik od triumfu, ale zverenec Slováka Mariána Vajdu ukázal svoju silu. 13. jún 2021 han Tenis

13. jún 2021 han Tenis Srb Djokovič ušiel "hrobárovi z lopaty": Mal NAMÁLE, ale aj tak je kráľom antuky! FOTO Obrat ako s veľkej knihy! Ten predviedol srbský fenomenálny tenista Novak Djokovič vo finále prestížneho Roland Garros v Paríži. Grék Stefanos Tsitsipas bol len krôčik od triumfu, ale zverenec Slováka Mariána Vajdu ukázal svoju silu.

Po vyše štvorhodinovej päťsetovej bitke 6:7 (6), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Djokovič získal 19. grandslamový titul a už iba jeden ho delí od toho, aby sa dotiahol na Švajčiara Rogera Federera i Španiela Rafaela Nadala.

Srb je prvý hráč od roku 2004, ktorý vo finále Roland Garros otočil zápas z 0:2 na sety. Naposledy sa to podarilo Gastonovi Gaudiovi v argentínskom derby s Guillermom Coriom. Djokovič je zároveň prvý tenista v Open ére, ktorý vyhral každé podujatie veľkej štvorky minimálne dvakrát.

V celej tenisovej histórii sa to podarilo iba Austrálčanom Royovi Emersonovi a Rodovi Laverovi. Djokovič prvýkrát triumfoval na Roland Garros v roku 2016, keď skompletizoval svoju zbierku grandslamových trofejí.

Štyrikrát ťahal vo finále za kratší koniec. Vďaka nedeľnému víťazstvu zinkasuje prémiu 1,4 milióna eur a udrží si post lídra svetového rebríčka ATP.

finále:

Novak Djokovič (Srb.-1) – Stefanos Tsitsipas (Gr.-5) 6:7 (6), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4

Slová Djokoviča

„Ďakujem všetkým fanúšikom, ktorí prišli do hľadiska. Atmosféra bola elektrizujúca. Veľká vďaka patrí môjmu trénerovi Mariánovi Vajdovi, fyzioterapeutovi i mojej rodine. Som hrdý na to, že v priebehu 48 hodín som zvládol dva mimoriadne ťažké zápasy proti dvom velikánom. Dnes to bolo veľmi náročné. Vedel som, že Stefanos bude tvrdý oriešok, v tomto roku má skvelú formu. Aj za stavu 0:2 na sety som však veril, že to môžem otočiť. Vďaka výbornému výkonu sa mi to aj podarilo. Ešte raz veľké ďakujem všetkým,“ uviedol Djokovič v prvom pozápasovom rozhovore s bývalým francúzskym tenistom Cedricom Piolinom.

Smutný Grék

Tsitsipas bol sklamaný, že dobre rozohratý zápas sa napokon skončil jeho prehrou: „Bola to veľká bitka. Snažil som sa zo seba vyžmýkať maximum, no na víťazstvo nad Novakom to nestačilo. Opäť ukázal, že je obrovský šampión. Veľmi ma inšpiruje. Má okolo seba úžasný tím ľudí, ktorí sa starajú o jeho prípravu tak, aby bol schopný vyhrávať grandslamy. Chcem sa poďakovať aj môjmu tímu, ktorý mi vždy pomáha a je pre mňa oporou. Ďakujem i organizátorom Roland Garros. Verím, že sem prídem aj o rok.“

