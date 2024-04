22. apríl 2024 TOS Lifestyle Stane sa Radkovou vyvolenou naozaj ONA? Sulíkov syn vyzradil, kto vraj vyhral Ružu pre nevestu Povedal to len tak alebo má informácie zo zákulisia? Víťazkou tretej série reality šou Ruža pre nevestu je vraj táto súťažiaca!

Nech si myslí o markizáckej Ruže pre nevestu kto chce čo chce, táto reality šou púta na Slovensku pozornosť. Tvorcom sa podarilo vybrať a zlanáriť súťažiace, vďaka ktorým nechýbajú rôzne dramatické aj bizarné situácie.

Sranda alebo naozaj?

Najnovšie na ňu zareagoval aj Filip Sulík, syn politika známy tým, že si nekladie servítku pred ústa a rád sa na svojom Instagrame vyjadruje k rôznym témam.

„Ružu vyhrala Stanka. Netuším síce, kto je Stanka, ale vyhrala Stanka proste,“ napísal mladý Sulík, ktorý sa živí ako programátor.

Je možné, že si z divákov len vystrelil a skutočnosť bude napokon iná. Ale je možné aj to, že sa to k nemu dostalo vďaka kontaktom z „influencerských kruhov“, ktorých stále pevnejšou súčasťou je aj on sám a možno sa to dozvedel inak…

Favoritka

Každopádne, východniarka Stanka je určite jednou z favoritiek ženícha Radka a tým aj celej šou. Pozornosť a sympatie mladého podnikateľa rozhodne má a dá sa očakávať, že sa dostane poriadne ďaleko.

Hnedovláska pochádza z malej dedinky Zboj na severovýchode Slovenska, momentálne žije v Košiciach. Pred niekoľkými rokmi sa zúčastnila súťaže krásy, pričom skončila na druhom mieste a získala titul Miss Earth.

Jej posledným zamestnaním je asistentka predaja luxusných automobilov, venuje sa tiež vizáži a vlasovému stylingu. Jej snom je raz prevádzkovať salón krásy.

V minulosti mala tri vážne vzťahy a v tejto šou bojuje o srdce Radka. Bude to ona, ktorá si ho získa?

Zdroj: Dnes24.sk