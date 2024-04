22. apríl 2024 ELA Správy Zo Slovenska Na výhodnú dovolenku so širšou rodinou? Danko chce ROZŠÍRIŤ využívanie rekreačných poukazov Zamestnávateľ môže svojim zamestnancom poskytnúť rekreačný poukaz na ubytovanie už nejaký ten rok. Andrej Danko, ktorý si poukazy "vysníval" v roku 2019, teraz prichádza s novými zmenami.

Zdroj: TASR

„To, čo som si s SNS vysníval, aby sme zaviedli moderný nástroj na dovolenku pre pracujúcich, sa podarilo,“ vyhlasoval pred piatimi rokmi bývalý predseda parlamentu za SNS Andrej Danko.

Plánuje zmeny

Vzorec bol nastavený tak, že zamestnávateľ (firma) platí 55 percent nákladov maximálne zo sumy 500 eur. Zvyšných 225 eur je na zamestnancovi. Splnené museli byť ďalšie podmienky.

V praxi platí, že rekreačné poukazy môžu využívať zamestnanci, ich manželia, manželky a deti. Novelou, ktorú Danko spolu s ďalšími poslancami predkladá, by sa teda rozširoval okruh tých rodinných príslušníkov, ktorí by si mohli poukaz uplatniť. Návrh je v programe aktuálnej schôdze parlamentu, píše denník Pravda.

V súčasnej vláde patrí jeho strane riadenie novovzniknutého Ministerstva cestovného ruchu a športu SR, ktoré zatiaľ veľa vody nenamútilo. Tak ako v minulosti, aj teraz Andrej Danko argumentuje tým, že má ísť o podporu cestovného ruchu.

Aj rodičia

Právo na využívanie spomínaných pobytov by podľa predsedu Slovenskej národnej strany mali mať aj rodičia zamestnancov. Síce to vyznieva lukratívne, že pracujúce deti dožičia výhodnú domácu dovolenku svojim rodičom, zamestnávatelia sa obávajú, že to bude za cenu, že si neoddýchne zamestnanec.

„Sa nám stráca ten pôvodný význam. Tým pádom zamestnanec zostane neoddýchnutý, ale rekreačný poukaz sa minie,“ uviedol pre RTVS generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz.

Podobný názor má aj prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Martin Novotný: „Treba si uvedomiť, že je kategória zamestnancov, ktorí jednoducho preferujú zahraničnú dovolenku. Ak by bola možnosť, že to môže využiť rodič, tak aspoň ten rekreačný poukaz neprepadne,“ uviedol pre RTVS.

Záujem je, štát vyzbiera menej miliónov

O príspevok na pobyt v slovenských hoteloch a rekreačných zariadeniach maximálne do výšky 275 eur je podľa hotelierov záujem. Potvrdzujú to aj dáta Inštitútu finančnej politiky, podľa ktorých využíva poukaz viac ako 200-tisíc zamestnancov ročne.

Kým suma do výšky 275 eur je pre firmy oprávnený daňový výdavok, znamená to, že o túto sumu si môžu znížiť základ dane a zaplatia tým pádom menej na daniach. Štát tak týmto spôsobom vyzbiera každoročne na daniach právnických osôb menej o približne tridsať miliónov eur.

Ak zákon v parlamente na najbližšej schôdzi prejde, platiť bude od budúceho roka.

Zdroj: Dnes24.sk