19. apríl 2024 ELA Magazín Attila Végh sa už v reklame do bagety NEZAHRYZNE: Známa značka s ním KONČÍ spoluprácu Známy zápasník prišiel o ďalšiu lukratívnu spoluprácu so známou značkou, ktorej robil reklamu. Tak ako v prípade automobilky Renault, aj tu sú dôvodom prezidentské voľby.

Zdroj: Reprofoto/Pierre Baguette

Keď obľúbený MMA bojovník Attila Végh krátko pred voľbami v jednom zo svojich videí podporil prezidentského kandidáta Petra Pellegriniho, ani netušil, že mu to prekazí reklamný biznis.

Športovec, ktorý je aj vplyvným influencerom a len na Instagrame ho sleduje viac ako 400-tisíc ľudí, využíva svoju tvár aj na propagáciu rôznych značiek.

Jednou z nich bol napríklad Renault Slovensko. Krátko po prezidentských voľbách sa s Véghom rozhodla značka ukončiť spoluprácu.

„Dobagetil“

Zápasník Attila Végh teraz príde o ďalšieho sponzora! Spoluprácu s ním nepredĺži výrobca bagiet Pierre Baguette, ktorej najznámejšie produkty boli „s tvárou“ Attilu Végha. "Najťažšia bageta spomedzi všetkých bagiet na slovenskom trhu,“ znel reklamný slogan.

Ako informuje Startitup, spoločnosť Pierre Baguette dbá na kultivovaný prejav na verejnosti. Végh hovoril „o zbití svojich kritikov“ a že „mu všetci môžu olízať vajcia“. Zrejme aj tieto slová prispeli k tomu, že s ním ďalšia úspešná značka nechce mať nič spoločné.

„Naša spoločnosť je, bola a vždy bude striktne apolitická. Zároveň v plnej miere rešpektujeme všetky osobné práva zaručené Ústavou Slovenskej republiky, vrátane slobody prejavu, a to bez ohľadu na to, či sa s ním ako firma stotožňujeme alebo nie. Čo ale považujeme za nemenej dôležité, je dodržiavanie kultivovanosti prejavu na verejnosti. O to viac, ak ide o známu osobnosť, akýmkoľvek spôsobom spojenú s našou značkou. Zmluva o spolupráci s pánom Véghom končí v júni a neplánujeme ju predlžovať. Nateraz sa chceme sústrediť na promo našich produktov bez využitia známych osobností,“ uviedla firma Pierre Baguette pre Startitup.

Zdroj: Dnes24.sk