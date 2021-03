Zdroj: TASR SVET O SLOVENSKU: Poliaci nepustili na svoje územie tisícky Slovákov Naši severní susedia robia dôkladné protipandemické kontroly na hraničných priechodoch so Slovenskom a Českom. Tisíce ľudí sa museli vrátiť späť. 16. marec 2021 MI Svet o Slovensku

Poliaci berú kontrolu svojich hraníc v čase pandémie koronavírusu naozaj vážne. Situácia so šírením Covid-19 je v okolitých krajinách oveľa horšia ako v Poľsku a vláda vo Varšave je odhodlaná urobiť všetko pre to, aby sa nákaza vo zvýšenej miere neprelievala na ich územie. Mnoho našincov na to doplatilo.

Tisícky kontrol

Poľský portál polandin.com informuje, že od 27. februára skontrolovali policajti na hraničných priechodoch so Slovenskom a Českom 45 500 osôb, ktoré mali namierené do Poľska. Veľkú časť z nich otočili naspäť.

„Až 16 433 osôb nemalo pri sebe negatívny test na koronavírus nie starší ako dva dni a preto ich do Poľska nevpustili,“ cituje portál slová námestníka poľského ministerstva vnútra Bartosza Grodeckeho.

Poliaci však v rámci prísneho hraničného režimu pripúšťajú aj výnimky. Na svoje územie vpustia aj ľudí bez negatívnych testov, ktorí už boli očkovaní, alebo ide o pendlerov či študentov navštevujúcich školu v Poľsku.

Sprísňovanie opatrení

Naši severní susedia majú lepšiu pandemickú situáciu ako Slováci a preto si nedávno dovolili mierne uvoľniť prísne opatrenia na spomalenie šírenia vírusu. Lenže Covid-19 začal rýchlo opäť naberať na sile a Poliaci čelia tretej vlne pandémie.

Minulú stredu zaznamenalo Poľsko 17 260 nových prípadov Covid-19, čo je najvyšší denný prírastok od novembra. Preto poľská vláda avizuje opätovné sprísňovanie protipandemických opatrení v krajine. Oznámiť by ich malo už tento týždeň.

