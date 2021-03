Zdroj: pixabay.com SVET O SLOVENSKU: Dovolenky budú výrazne DRAHŠIE! Ako to bude u nás? Veľa ľudí už s nádejou vzhliada k letným mesiacom a rezervujú si dovolenku. Tradičné destinácie pri mori sú však oveľa drahšie ako minulý rok. 18. marec 2021 MI Svet o Slovensku

18. marec 2021 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Dovolenky budú výrazne DRAHŠIE! Ako to bude u nás? Veľa ľudí už s nádejou vzhliada k letným mesiacom a rezervujú si dovolenku. Tradičné destinácie pri mori sú však oveľa drahšie ako minulý rok.

Ak vás pandémia pripravila o zárobok, alebo len máte hlboko do vrecka, tento rok sa vám viac oplatí dovolenkovať doma. Český portál idnes.cz píše, že obľúbené dovolenkové destinácie Slovákov a Čechov sú viac ako o tretinu drahšie. Výnimkou sú zájazdy na Slovensko a Bulharsko.

Ceny idú hore

Veľa ľudí v Česku i na Slovensku verí, že letné mesiace prinesú výraznejší ústup šírenia koronavírusu a uvoľnenie prísnych pandemických opatrení. Mnohí si preto už teraz plánujú letnú dovolenku a je to pre nich svetlo na konci tunela.

„Chuť cestovať nikam nezmizla. Minulý rok si veľa ľudí dovolenku odpustilo, alebo obmedzilo cestovanie. Teraz majú o to väčšiu chuť niekam vyraziť,“ cituje idnes.cz Jana Bezděka z cestovky Fischer.

Plánovanie dovolenky je pre mnohých ľudí príjemným spôsobom, ako sa odreagovať od starostí spojených s lockdownom, home officom a domácim vyučovaním detí. Musia sa však pripraviť na vyššie ceny ako minulý rok.

Letné zájazdy do obľúbeného Chorvátska sú tento rok drahšie o 40 %, čo môže byť pre mnohých dovolenkárov problém. Ceny narástli aj v prípade Talianska, a to až o 62 %. Zdraželo aj Grécko (37 %), Španielsko (33 %), či Turecko (12 %).

Slovensko je lacnejšie

Portál idnes.cz v tejto súvislosti upozorňuje, že presne opačný trend nastal v dvoch európskych krajinách, kam Česi tiež radi chodia dovolenkovať.

„Priemerná cena zájazdu na Slovensko sa oproti minulému roku znížila o 48 %. Ceny stláčajú dole miestne vládne nariadenia a hoteliéri sa snažia lákať klientov na nízke ceny,“ uvádza idnes.cz.

Svoju úlohu tiež zohráva širšia ponuka lacnejšieho ubytovania na Slovensku. To všetko je nepochybne dobrá správa aj pre slovenských dovolenkárov, ktorí chcú zostať na domácej pôde.

Ak by predsa len túžili po mori a nemajú veľa peňazí, vyraziť ešte môžu do Bulharska, kde sú zájazdy lacnejšie o 38 % alebo do Tuniska, kde ceny spadli o 20 %.

Zdroj: Dnes24.sk