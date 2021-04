Zdroj: TASR Strhla sa bitka o nižšie dane pre gastro. Najeme sa lacnejšie? Podnikatelia v reštauračnom biznise žiadajú vládu o dočasné zníženie DPH na 5 - 10 %. Pomohlo by im to naštartovať podniky a prežiť. Reakcie sa rôznia. 16. apríl 2021 MI Zo Slovenska

16. apríl 2021

Strhla sa bitka o nižšie dane pre gastro. Najeme sa lacnejšie? Podnikatelia v reštauračnom biznise žiadajú vládu o dočasné zníženie DPH na 5 - 10 %. Pomohlo by im to naštartovať podniky a prežiť. Reakcie sa rôznia.

S výzvou vyrukovala iniciatíva 10 pre Gastro. Majitelia reštaurácií a kaviarní veria, že práve znížená daň z pridanej hodnoty by im pomohla dostať svoje prevádzky späť do udržateľných čísiel a mnohých by doslova zachránila pred krachom. Podporu im zatiaľ vyjadril len jeden koaličný líder.

Gastro prevádzky patria medzi odvetvia najviac zasiahnuté pandémiou. Už celé mesiace sú nútene zatvorené, mnohé majú nulové tržby a kopia sa im dlhy za fixné náklady a úvery, ktoré budú musieť splácať.

„Žiadame Ministerstvo financií SR a Vládu SR o zníženie DPH na stravovacie služby na 5 – 10 % s cieľom priamej krátkodobej aj dlhodobej podpory,“ uvádza na svojej stránke iniciatíva 10 pre Gastro.

Podľa predstáv majiteľov podnikov by najnižšia 5 % DPH mala platiť aspoň dočasne, kým sa nedostanú z najhoršieho a vyššia 10 % DPH by už mala zostať natrvalo. Tvrdia, že je to spôsob, ako naštartovať gastro sektor a zároveň výraznou mierou pomôcť tomuto odvetviu eliminovať šedú ekonomiku a dostať tak do štátnej pokladnice viac finančných zdrojov.

Sulík by to podporil

„Ja osobne by som teraz takýto návrh podporil, aby do konca roka bola DPH pre gastro len 5 %. Bolo by to len dočasné opatrenie,“ uviedol minister hospodárstva Richard Sulík.

Šéf liberálov dlhodobo presadzuje zníženie daní a odvodov, ale zdôraznil, že jeho predstava je najmä zjednodušenie systému cez rovnú daň.

V tomto prípade by však urobil výnimku. Rovnaké pochopenie pre gastro zatiaľ neukázal minister financií Igor Matovič, hoci jasne sa ešte nevyjadril.

„Snívať a klamať ľudí o tom, že ideme zásadne znižovať dane a odvody, by bolo nezodpovedné,“ uviedol Igor Matovič na štvrtkovej tlačovke. Reagoval tak na zámer SaS presadiť znižovanie celkového daňovo-odvodového zaťaženia.

Lacnejšie jedlo?

Faktom je, že zníženú DPH pre reštaurácie a kaviarne už zaviedli mnohé európske krajiny. Napríklad vo Veľkej Británii platila výnimočne znížená 5 % DPH pre gastro od leta minulého roka do marca 2021. Britský portál london.eater.com zisťoval medzi majiteľmi prevádzok, aký to malo efekt.

„Ich odpovede boli jednoznačné – znížená DPH je lepšia ako akýkoľvek iný grant, pôžička, alebo odloženie splátok. Pre reštaurácie sú to peniaze, s ktorými môžu počítať.“

Zákazníci však nemôžu očakávať, že by toto opatrenie mohlo automaticky viesť aj k nižším cenám. Podnikatelia v gastro sektore sú na kolenách a potrebujú každé euro.

Aj iniciatíva 10 pre Gastro uvádza, že nižšiu DPH im má pomôcť získať prostriedky na splatenie odložených odvodov, daní, energií či záväzkov, ktoré vznikli z dôvodu tvrdého zákazu slobodne podnikať. Ak teda zákazníci budú chcieť, aby ich obľúbený podnik fungoval naďalej, mali by byť solidárni a nečakať žiadne zlacňovanie.

