7. apríl 2021 Milan Hanzel Politika POMOC pre cestovný ruch a gastrosektor: Vláda im ODKLEPLA desiatky miliónov! Na prvom zasadnutí staro-novej vlády sa riešili aj problémy podnikateľov v najviac ohrozených sektoroch. Ide o gastro a turizmus. Čo im predstavitelia vlády schválili?

Na pomoc gastrosektoru a cestovnému ruchu pôjde ďalších 120 miliónov eur. Oznámil to v stredu predseda Národnej rady (NR) SR a líder Sme rodina Boris Kollár spolu s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO). Na tlačovej konferencii sa zúčastnil aj minister financií Igor Matovič (OĽANO) a minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

Ďalšia forma pomoci

Ako prvý predstúpil pred novinárov Boris Kollár. „Som rád, že sa kríza koalície skončila a vláda ide ďalej. Mali sme päť bodov ako pomôcť ľuďom. Za pár dní po vymenovaní novej vlády prichádza rýchla pomoc pre gastrosektor a cestovný ruch,“ povedal Kollár, ktorý sa netajil tým, že verejne poďakoval strane OĽANO za podporu pri schválení tejto podpory pre ľudí.

Slová Hegera

Súčasný premiér bol druhý v poradí, ktorý sa postavil pred mikrofón. „Prezentujeme pomoc pre najviac ohrozené sektory pandémiou. Som rád, že môžeme pomáhať v rámci možností. Rozširujeme formu pomoci, pretože chceme, aby tieto odvetvia prežili. Aby boli tieto firmy schopné nabehnúť do normálneho života po uvoľnení opatrení. Je to o finančnej pomoci,“ povedal premiér Eduard Heger.

Slová Doležala

Ministerstvo, ktorému šéfuje Doležal, ešte pred pár dňami žiadalo 157 miliónov eur na pomoc pre cestovný ruch. Tieto prostriedky by mali vystačiť do mája tohto roka. Po vláde je však všetko inak. Schválených je „len“ 120 miliónov eur. „Keďže kríza pokračovala druhou vlnou, dali sme na stôl nové kalkulácie a dali sme ďalších 120 miliónov eur. Pôvodne alokovaných 100 miliónov eur by nestačilo ani do konca roku 2020. Teraz hovoríme o navýšení,“ povedal Doležal.

Minister dopravy odôvodnil zmenu požadovanej sumy tak, že týchto 120 miliónov eur je v rámci schémy minimálnej pomoci do 200-tisíc eur. Veľká schéma pomoci však ešte nie je schválená Európskou komisiou (EK). „Ten rozdiel sú práve prostriedky pre veľké subjekty, ktoré presahujú schému ‚de minimis‘, takže bude to rozdelené na dve časti,“ doplnil Doležal.

Slová Matoviča

Dlho sa pri „rečníckom“ pulte zdržal Igor Matovič. „Všetko už povedané bolo, akurát dodám, že prvé rozhodnutie ministra financií bolo práve týchto 120 miliónov eur pre zatvorené reštaurácie, penzióny či hotely. Je to aj pre cestovné agentúry a kancelárie, zábavné parky a podobne,“ začal bývalý premiér, a teraz minister financií.

„Podnikanie sa za rok zásadne zmenilo. Nevieme si s blízkymi užiť jedlo v reštaurácii, čo sme nahradili donáškami. Niektorým majiteľom reštauračných zariadení sa podarilo nahradiť výpadky služieb, niektorým nie. Nahrádzame desať percent výpadku ich tržieb,“ pokračoval Matovič a dodal: „Za posledných trinásť mesiacov, keby niekto mal zatvorenú reštauráciu a mal zisk mesačne sto tisíc eur, dostane 10-tisíc. Keď mal prevádzku otvorenú, ale tržby mal namiesto sto tisíc len 50-tisíc, dostane 5-tisíc.“

„Na túto pomoc sa skladáme my všetci, či už daňami, poplatkami alebo pokutami,“ poznamenal Igor Matovič.

