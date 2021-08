Študent pricestoval na letnú dovolenku do Afganistanu: Šokoval celý svet!

21-ročný študent Miles Routledge z Birminghamu si naplánoval letnú dovolenku v Afganistane ešte v máji. Ako povedal pre zahraničný portál Input, krajinu si vybral, pretože bola na zozname najnebezpečnejších miest na svete.

„Nenávidím ležanie na pláži, takže som chcel urobiť niečo trochu iné,“ povedal. „Mal som dojem, že krajina nespadne o ďalší mesiac, takže som si myslel, že to bude v poriadku.“ Mladý Brit najprv zdieľal usmievavé selfie a pózoval so zbraňami. O pár hodín sa však všetko zmenilo a zažil hrôzu v uliciach.

V oblasti, ktorú prevzal Taliban, videl vydesený dav kradnúť a rabovať, počul veľa streľby a vrtuľníkov. Pokúšal sa utiecť z krajiny a vďaka britskej armáde sa dočkal evakuačného letu, z ktorého zverejnil video seba a desiatok ďalších ľudí, ktorí pristáli v Dubaji. Z jeho profilu však zmizli všetky fotografie aj videá.

Článok pokračuje pod videom z lietadla.

21-year-old student Miles Routledge has fled Afghanistan on board a crowded British military plane after thanking God for helping him flee his holiday around Kabul



