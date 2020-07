9. júl 2020 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Čaputovej “prvý frajer” sa čertí. Jedna vec ho veľmi vytáča

Byť oficiálnym partnerom hlavy štátu si už vyžaduje istú úroveň. Juraj Rizman to dobre vie a preto zmenil svoj rebelský imidž a prezentuje sa serióznejšie. Jedna vec mu to však kazí.

Ako dlho musí byť človek zamestnanec štátu, aby ho už médiá neoznačovali ako aktivistu? Takúto otázku si rozhorčene položil Juraj Rizman, ktorý sa už nejaký čas objavuje po boku Zuzany Čaputovej ako jej oficiálny partner.

Prekáža mu stará nálepka aktivistu, ktorá vraj nevyzerá dosť seriózne, najmä v angličtine.

Som na to hrdý, ale…

Juraj Rizman sa pred rokmi zoznámil so Zuzanou Čaputovou, keď ešte bol aktivistom. Neskôr dlhé roky viedol slovenskú pobočku Greenpeace a hoci odvtedy už stihol vystriedať viacero iných pôsobení, označenie aktivista mu už prischlo.

“Som hrdý na to, že som bol aktivistom, ale udivuje ma, že človek robí poradcu prezidentke a neskôr podpredsedovi parlamentu, ale pre niektorých novinárov je stále aktivista,” cituje jeho slová český portál blesk.cz.

Pre presnosť by “prvý slovenský frajer” uprednostnil, keby ho v médiách titulovali ako poradcu ústavného činiteľa alebo štátneho zamestnanca. Taká je totiž jeho aktuálna pracovná pozícia.

Pre lásku všetko

A prečo vlastne Rizmanovi prekáža označenie aktivista? “Je to také divné… priznám sa, že ma to zarazilo v zahraničí, resp. v angličtine, keď sa napíše prezidentka a aktivista… a pritom som už nejaký čas poradca ústavného činiteľa a zamestnanec parlamentu. To je dosť rozdiel vo vnímaní partnera hlavy štátu,” cituje Blesk jeho slová.

Rozhorčený prezidentkin partner dodáva, že to už ho rovno môžu nazývať dobrovoľníkom. Pravidelne totiž kosí trávnik pred ich panelákom ako komunálny dobrovoľník.

Český portál si všíma, že Juraj Rizman pre svoju lásku zmenil aj imidž, aby po prezidentkinom boku vyzeral vhodne. “Z aktivistu s chvostíkom, tetovaním, náušnicou v uchu a vo svetri sa stal vymódeným slušákom v saku s kravatou a s výrazne kratšími vlasmi,” píše Blesk.

Zdroj: Dnes24.sk