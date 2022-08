Zdroj: TASR/Martin Baumann SVET O SLOVENSKU: Chcete ušetriť plyn? Zapnite jadrové elektrárne, odkazuje Sulík Nemcom! Nemecké médiá si všímajú nespokojnosť viacerých štátov s tým, že krajina sa chystá ukončiť prevádzku posledných troch jadrových elektrární. 2. august 2022 rbt Svet Svet o Slovensku

2. august 2022 rbt Svet Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Chcete ušetriť plyn? Zapnite jadrové elektrárne, odkazuje Sulík Nemcom! Nemecké médiá si všímajú nespokojnosť viacerých štátov s tým, že krajina sa chystá ukončiť prevádzku posledných troch jadrových elektrární.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Nemecká vláda je kvôli plynovej kríze pod čoraz väčším tlakom, aby odložila odstavenie jadrových elektrární v krajine. Ku kritikom sa pridal slovenský minister hospodárstva Richard Sulík.

Nech zapnú!

"Ak chce Nemecko šetriť plynom, nech nechá ďalej bežať jadrové elektrárne, respektíve tri, ktoré boli vlani odstavené, nech sa znovu pripoja do siete,“ povedal minister hospodárstva Richard Sulík minulý týždeň v Bruseli.

Zachovaním prevádzky šiestich jadrových elektrární by sa podľa neho dalo ušetriť 15 miliárd kubických metrov plynu. Je to polovica množstva, ktoré chce EÚ ušetriť v rámci krízového plánu.

Zelení sú proti

Podľa viacerých štátov ako Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a Francúzsko, ale aj opozičných kresťanských demokratov by bola prevádzka nemeckých jadrových elektrární významným príspevkom k úspore spotreby plynu. Jeho spaľovaním sa v Nemecku vyrába približne 15 percent elektrickej energie.

Tri zostávajúce jadrové elektrárne by mali podľa pôvodných plánov ukončiť prevádzku do konca tohto roka. Proti jej predĺženiu sú vládni Zelení. „Pripúšťajú jedinú možnosť, pokračovanie výroby elektriny zo zvyškov paliva v reaktoroch,“ informuje agentúra DPA.

To by umožnilo predĺžiť fungovanie dvoch elektrární najviac do mája budúceho roka. Na rozdiel od Nemecka, belgická vláda už rozhodla o predĺžení prevádzky existujúcich reaktorov. Namiesto roku 2025 by sa mali vypnúť až v roku 2032.