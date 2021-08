Zdroj: TASR/Michal Svítok SVET O SLOVENSKU: Máme nového miláčika národa? Viaceré americké i juhoafrické médiá s nadšením píšu o striebornej olympijskej medaile, ktorú pre Slovensko vybojoval v golfe Rory Sabbatini. 2. august 2021 MI Svet o Slovensku

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Pre slovenský golf je to historický úspech a rovnako tak pre Roryho Sabbatiniho. Svetové médiá si všímajú, že ak by nereprezentoval Slovensko, bolo by pre neho veľmi ťažké sa kvalifikovať na Olympijské hry.

Strieborný medailista však odmieta, že by použil slovenské občianstvo ako skratku k šanci vyhrať drahý kov.

Skratka k medaile?

Ako sa rodený Juhoafričan s americkým pasom žijúci na Floride dostal na Olympiádu reprezentovať Slovensko v golfe? Túto otázku si kladú mnohé zahraničné médiá, ktoré prinášajú správy o striebornej medaile pre Roryho Sabbatiniho.

„Sabbatini tvrdí, že jeho slovenské občianstvo nebolo skratkou k víťazstvu olympijskej medaily,“ píše GolfDigest.

Úspešný golfista trvá na tom, že týmto krokom chcel pomôcť svojej slovenskej manželke Martine Štofaníkovej, jej synovi i bratrancovi Rastislavovi Antalovi, ktorý je prezidentom Slovenskej golfovej asociácie. Rory skutočne chodil z Floridy na Slovensko a podporoval slovenských hráčov golfu.

Chlapec z Bratislavy

„Napriek tomu mnohí vnímali jeho rozhodnutie získať slovenské občianstvo ako strategické. Editor portálu GolfDigest mu dal prezývku Chlapec z Bratislavy,“ uvádza portál.

Vysvetľuje, že ak by sa mal Sabbatini kvalifikovať na Olympiádu za Južnú Afriku, mal by to oveľa ťažšie, pretože v jeho domovskej krajine je obrovská konkurencia.

Na Slovensku bol niečo ako golfový kráľ. Najlepší slovenský hráč golfu Peter Valášek je vo svetovom rebríčku na mieste 848., zatiaľ čo Sabbatinimu patrí 204. priečka. To hovorí za všetko.

Miláčik národa

Portál golf.com už v titulku naznačuje, že Rory Sabbatini by sa vďaka olympijskej medaile mohol stať národným hrdinom na Slovensku.

Mnohé svetové médiá si všímajú, že Slovensko ako malá európska krajina nemá v Tokiu veľa horúcich želiezok v ohni a o to viac sa cení každá medaila, pri ktorej stúpa k oblohe slovenská vlajka.

„Aj keď sa Sabbatini úplne nehodí do kategórie miláčik národa, snaží sa. Podporuje slovenský golf a kde niektorí vidia oportunistu, iní vidia mecenáša,“ píše portál Yahoo!.

Nespieval

Naráža tým na fakt, že pôvodom Juhoafričan je usadený na Floride a hoci osobne pomáha slovenskému golfu a jeho hráčom, predsa len ho časť verejnosti môže vnímať ako cudzinca. Yahoo! si všíma, že čerstvý strieborný olympionik kvôli jazykovej bariére nemohol v najkrajšej chvíli spievať Nad Tatrou sa blýska, ale aj tak si ten moment svojho triumfu vychutnával.

„Rory Sabbatini nemusí na Slovensku určitým kruhom vyhovovať, ale strieborná medaila aj tak žiari,“ dodáva portál.

