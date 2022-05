Zdroj: TASR/Pavel Neubauer SVET O SLOVENSKU: Čokoľvek Matovič urobí, vždy je z toho hádka a kríza! Slovenskú vládu už opäť paralyzuje spor medzi ministrom financií a ministrom hospodárstva. 23. máj 2022 rbt Svet o Slovensku

„Dalo by sa povedať, že bez ohľadu na to, aký úrad Igor Matovič práve vedie, tak čokoľvek urobí, vyvolá u ostatných minimálne pochybnosti, ak nie hneď koaličnú krízu,“ píše komentátor Českého rozhlasu.

Už po parlamentných voľbách sa ozývali skeptici, ktorí neverili, že vládna koalícia vydrží celé volebné obdobie. Čas ukázal, že v niečom mali pravdu. Fungovanie vlády od začiatku naráža na „živelnosť Igora Matoviča, šéfa najsilnejšieho koaličného hnutia OĽaNO.“

Kým vo voľbách dosiahol veľký úspech, jeho dôveryhodnosť odvtedy klesla a je na 11 percentách. Minulý rok na jar na vlastnú päť nakúpil vakcínu Sputnik. Vyvolal tým koaličnú krízu a musel odísť z pozície predsedu vlády.

Fico ako hrozba

Už vlani bol najväčším Matovičovým protivníkom vo vláde minister hospodárstva Richard Sulík. „Bol to konflikt medzi dvomi politikmi, ktorým nikdy nebol cudzí populizmus, ktorí sa zároveň roky poznajú,“ píše irozhlas.cz.

Najnovším dôvodom na spor je Matovičov balíček na podporu rodiny. Minister financií predstavil „svoje návrhy ako vždy chaoticky a príliš sa nezdržiaval tým, aby pre ne získal podporu v koalícii.“

Veľa možností však jeho súper Sulík nemá. Ak by balíček zablokoval, bola by to zrejme posledná rada koalícii a výsledkom by boli predčasné voľby. Tie by mohol vyhrať Robert Fico alebo jeho jemnejšia verzia v podobe Petra Pellegriniho.

