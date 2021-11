Zdroj: TASR/Martin Baumann SVET O SLOVENSKU: Denne očkujeme 30-tisíc ľudí, no nie vakcínou! ALE koronou! Igor Matovič odpovedal tvrdo a otvorene ohľadom najaktuálnejšej témy, ktorou je koronavírus. 22. november 2021 Monika Hanigovská Svet o Slovensku

22. november 2021 Monika Hanigovská Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Denne očkujeme 30-tisíc ľudí, no nie vakcínou! ALE koronou! Igor Matovič odpovedal tvrdo a otvorene ohľadom najaktuálnejšej témy, ktorou je koronavírus.

Expremiér a terajší minister financií prijal pozvanie do českej redakcie. Matovič si sadol do horúceho kresla a odpovedal na niekoľko tém, ktoré hýbu Slovenskom.

Tvrdý odkaz pre Slovákov

„Na Slovensku kvalitne naočkujeme približne 30-tisíc ľudí denne. Bohužiaľ, nie vakcínou, ale priamo covidom,“ povie hneď zostra vo vysielaní CNN Prima NEWS. No okrem toho, že popísal rastúcu krivku nakazených, ukázal priamo prstom na neočkovaných, ktorí patria k tým, čo najčastejšie plnia slovenské nemocnice. A má pre nich tvrdý odkaz!

„Je to ale slobodné rozhodnutie týchto ľudí. Mali možnosť sa očkovať, odmietali. Teraz ich zaočkuje osobne, sám veličenstvo, COVID-19,“ odkazuje nezaočkovaným Slovákom priamo z českej redakcie.

Moderátorke sa zároveň priznal, čo prežíval počas prvej vlny a uvedomil si aj svoje nesprávne rozhodnutia. „Budil som sa s covidom, zaspával som s ním a snívalo sa mi o ňom… teraz je to trošku v iných rukách,“ a dodal, že si vytvoril odstup, pričom zasiahne už len niekedy. „Keď robíme chyby, niekedy sa snažím upozorňovať, a bohužiaľ opäť robíme chyby.“

Korona podnikateľov nezasiahla?

Aj podnikatelia v Česku sú zúfalí. Moderátorka opísala, aká situácia panuje v tamojších podnikateľských kruhoch. „V Českej republike sa zatvárajú reštaurácie, veľa podnikateľov končí,“ dodala. Českú redakciu preto zaujímala ekonomická situácia na Slovensku.

„Keby sme to brali z pohľadu, aké mali slovenské firmy zisky v rokoch 2019 a 2020, tak ich mali de facto rovnaké. Ten pokles tam bol, no len o 0,1 %,“ a zároveň priznáva, že sú viaceré sektory, ktoré podľa jeho slov „dostali na frak“. A vymenoval konkrétne reštaurácie, poskytovateľov ubytovania, hotely, posilňovne a kultúru.

Vystraší nás realita?

V Českej republike odštartovala ostrá mediálna kampaň, ktorá ma jasný cieľ – podporiť očkovanie. Zobrazuje fotky mŕtvych a skutočné zábery z nemocníc. Redakcia preto chcela vedieť, či by podobný formát mohol uspieť u Slovákov.

„Budeme sledovať, ako sa vám darí vystrašiť ľudí… osobne si myslím, že najviac Slovákov vystraší realita. Ak im niekto blízky, ktorý tvrdil, že on je na COVID-19 imúnny, že športuje a papká vitamíny… zrazu dostane covid, a bude v kritickom stave,“ opisuje Matovič.

Neľutuje nákup Sputnika

Matovič toho prezradil viac, napríklad to, že neprehodnotil nákup vakcíny Sputnik V, no ešte predtým stihol vykresliť búrku, ktorá sa strhla okolo nej. „Zneužili to dokonca dvaja koaliční partneri, aby vyvolali vládnu krízu a dosiahli môj odchod z pozície predsedu vlády. Ale bojoval som za zdravie a životy,“ povedal.

Neboli to však len politici, na ktorých mal ťažké srdce. „Progresívne orientovaní novinári, ale aj politici, ktorí to cítili príliš geopoliticky, začali bojovať proti Sputniku V,“ zmienil expremiér.

„Nakoniec som ňou i sám očkovaný a podľa štatistík to vychádza ako vakcína, ktorá má najmenej závažných vedľajších účinkov,“ pochvaľuje svoju voľbu a dodáva, že by konal opäť rovnako.

Za preferencie môže nálada

Matovič sa pustil aj do vysvetľovania prudkého preferenčného poklesu strany OĽANO. „Príčinou sú určite aj moje chyby, ktoré som porobil… určite aj tá ťažoba, ktorá dolieha na ľudí kvôli korone a „blbej“ nálade,“ pričom sa dotkol opäť novinárov.

„Máme mnoho novinárov, ktorí sú voči mne až doslova, že zaujatí. To bola až dehumanizačná kampaň, od prvého dňa, keď som bol premiérom… miesto toho, podať trošku pomocnú ruku… Nemal som ani jeden deň na nádych,“ a opísal, že k nemu zakročovali tvrdo od začiatku a používali často klamstvá. „To vytvorí tú atmosféru.“

No dúfa a verí vo svojich voličov. „Verím, že naši voliči nie sú hlúpi. Spočítajú si a zistia, že sme konali vo verejnom záujme. Chránili sme zdravie a životy, a že nám druhý hádzali polená pod nohy, a robili nejaké populistické veci… tak za to my už nemôžeme,“ tvrdí v rozhovore Matovič.

Fico im zblbol hlavy

Problém vidí i v opozícii. „Máme mimoriadne zákernú opozíciu, ktorá je de facto mafia a vládla nám 12 rokov. Teraz robí všetko pre to, aby zneužila situáciu pandémie, aby sa jej akýmkoľvek spôsobom podarilo rozbiť koalíciu,“ myslí si minister financií.

„Ja osobne urobím všetko pre to, aby neboli predčasné voľby,“ prízvukuje Matovič.

Podľa jeho slov čistí slovenský chliev. „Slovensko bolo mafiánsky chliev, keď tu mafián Robert Fico a Peter Pellegrini vládli,“ dodal s tým, že jeho predchodcovia dovolili, aby sa „predávali rozsudky“.

Neodpustí si ani ďalšiu poznámku na Fica. „Potrebuje si zachrániť vlastný zadok a urobí pre to všetko,“ a zdôraznil, že podľa neho mnohým ľuďom „zblbol hlavy“.

