SVET O SLOVENSKU: Nepodceňujte Fica! Je to marketingový guru, môže sa vrátiť k moci

Expremiérka Iveta Radičová sa síce stiahla z aktívnej politiky, no stále je o jej názory záujem. Čo najnovšie povedala o Robertovi Ficovi a volebných prieskumoch? 10. november 2021 Monika Hanigovská Svet o Slovensku

Prečo sa Smeru-SD a Hlasu-SD v posledných volebných prieskumoch tak darí? V štúdiu na túto aktuálnu tému odpovedala pre českú redakciu bývalá predsedníčka vlády Iveta Radičová. Tá zároveň prezradila, ktorá strana by sa mohla ihneď premenovať na „Smer 2“ a prečo je podľa nej Fico marketingový guru.

Smer 1 a Smer 2

Radičová sa pre CNN Prima NEWS pokúsila najprv odpovedať na otázku, ako je možné, že v niektorých prieskumoch jednoznačne vedie strana Hlas-SD. „Tá strana ešte nezažila voľby a už je v preferenciách prvá,“ nezabudne jej pripomenúť česká redakcia.

No zastaví sa aj pri ďalšej strane, Smer-SD, ktorá ohlasuje nárast popularity. Čím to teda je? Bývalá politička si zároveň neodpustí ani poznámku k týmto dvom politickým stranám.

„Osobne tomu hovorím Smer 1 a Smer 2. Majú úplne rovnaké témy. Jediný rozdiel je v tom, že Fico bol vždy vulgárny a taký zostal. Pellegrini sa snaží nebyť, má iný slovník, ale obsahovo je to úplne rovnaká politika,“ povie hneď zostra Radičová.

Ako príklad uvádza ich spoločný postoj v rámci odmietnutia očkovania proti korone alebo nedávny útok „na delegáciu poslancov z europarlamentu (ide o monitorovaciu skupinu EÚ parlamentu pre demokraciu, poz.red.), ktorí prišli podľa jej slov zisťovať, čo sa deje v našich bezpečnostných zložkách.

„Pellegrini povedal, že by si mali zbaliť kufre a odísť, čo bola slušnejší variant. Fico povedal to isté, len vulgárne. Ale obsah bol rovnaký: „vypadnite a nehovorte nám do vecí.“ Robia úplne rovnakú politiku,“ myslí Radičová.

Stranícka kolonizácia štátu?

Česká redakcia zároveň zisťovala, ako je možné, že napriek kauzám a kontroverzií je Smer-SD v rámci prieskumov druhou najsilnejšou stranou. „Určite je jeden faktor… že si za 12 rokov vládnutia vytvoríte svoju sieť podporovateľov, a to veľmi rozsiahlu, až na úrovni regiónov, miest a obcí.“

„Dokonca máte za sebou výraznú sociálnu skupinu ľudí, ktorí sú na vás existenčne závislí, pretože získali pracovné miesta v štátnej správe či vo verejných štátnych organizáciách ako úrad práce či sociálna poisťovňa,“ povedala v štúdiu bývalá predsedníčka vlády.

Zároveň prízvukuje, že v niektorých regiónoch to je jediný zamestnávateľ. „Máte obavu, že výmenou politickej garnitúry prídete na týchto miestach o svoje pozície, pretože tak to na Slovensku doteraz fungovalo. Dochádzalo tu k takej straníckej kolonizácii štátu,“ opisuje príčiny tohto javu.

Redakcia sa však neuspokojí s jej vysvetlením. „Naozaj mu stačí len stavať na tom, že 12 rokov vládol?“, obracia sa na ňu v štúdiu Tomáš Kačmár s otázkou.

„Nepodceňujme ho. Za tých 12 rokov si vytvoril podpornú sieť až pracovne-právne závislých ľudí na konkrétnej vláde,“ dodala Radičová k strane „Smer 1“ a jej lídrovi R. Ficovi.

Fico ako marketingový guru

Závislosť na jednom type vlády je podľa jej slov v našej krajine veľká, „pokiaľ platí, že s výmenou vlády dôjde aj na výmenu zamestnancov na istých postoch.“

Ďalej ako dôvod opisuje známe spojenie, že „všetci kradnú“. „Téma korupcie sa Smeru podarilo dostať spochybnením procesov a vojnou medzi jednotlivými bezpečnostnými zložkami do štádia, že ľudia už nevedia, čo je pravda.“

„Opozícia je vždy len tak silná, ako je slabá vládnuca koalícia,“ s týmito slovami vykresľuje momentálnu politickú situáciu na Slovensku.

„Z hľadiska marketingu sa mu bravúrne podarilo nahlodať dôveru občanov v to, že teraz prebieha očista štátu. U výraznej časti ľudí sa to podarilo a priklonili sa k tej minulej vláde,“ dodáva na záver v štúdiu.

Iveta Radičová pôsobila v rokoch 2005 až 2006 ako ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny. V rokoch 2010 až 2012 bola predsedníčkou vlády Slovenskej republiky, no spolu so Richardom Sulíkom odišla po kauze euroval, kedy jej doslova „povalil“ vládu.

Stiahla sa z politiky, pôsobí však ako dekanka Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy, prednáša sociológiu na BISLA a je taktiež Európska koordinátorka Európskej komisie.

