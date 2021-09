Zdroj: TASR/Jakub Kotian SVET O SLOVENSKU: Ficova popularita stúpa, môže za to jeho odpor z očkovania? Roberta Fica si všímajú čoraz viac naši susedia. Vidia ho ako jedného z hlavných odporcov vakcinácie. A to má podľa nich dopad! 9. september 2021 Monika Hanigovská Svet o Slovensku

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

České médiá začali intenzívnejšie sledovať a rozoberať dianie okolo strany Smer-SD a to hneď z dvoch dôvodov. Tamojší novinári s veľkým záujmom sledujú stúpanie „ficovej strany“ v rebríčku popularity a zároveň v jeho zakladateľovi vidia hlavného odporcu očkovania proti COVID-19, vďaka čomu si má prihrievať svoju politickú polievku.

Našli smer?

„Zdá sa, že slovenskí ľavicoví voliči sa vracajú k strane Smer, ktorá sa podľa septembrového prieskumu agentúry Median SK dostala už na druhé miesto v rebríčku popularity politických strán. Naopak, klesá strana Hlas, ktorú založili odídenci zo Smeru,“ hodnotí aktuálnu situáciu portál novinky.cz.

Lebo Fico

Portál najprv zhodnotil prepad strany a potom jej pozviechanie sa. „Po vražde novinára Jána Kuciaka v roku 2018 a páde vlády premiéra Roberta Fica bola strana v hlbokej kríze. V parlamentných voľbách v roku 2020 ešte získala 18,3 percenta hlasov, ale potom zo strany vystúpila skupina okolo Petra Pellegriniho. Podpora Smeru klesla na 8 percent a popularita Pellegriniho Hlasu prekročila 20 percent.“

„Teraz sa karta opäť obracia. Ficova strana zvoláva prakticky denne tlačové konferencie, ktoré využíva k ostrej kritike súčasnej slovenskej vlády a protipandemických opatrení,“ ohlasuje ďalej český portál.

Vakcíny menia spoločnosť

iROZHLAS zašiel ešte ďalej. Čitateľom vykresľuje panujúcu náladu v našej krajine. „Záujem Slovákov o očkovanie nerastie. A všetko, čo s tým súvisí, sa stalo politickou otázkou a tiež sa stáva zdrojom vyhrocovanie nálad v spoločnosti,“ pričom ukazujú prstom i na Fica.

Spravodajský server Českého rozhlasu poukázal na našu nedávno schválenú „očkovaciu novelu“, podľa ktorej mali mať pôvodne zaočkovaní množstvo výhod nad tými, ktorí sa vakcinovať nedali. Následne opisuje odporcov pred parlamentom a schválenie tamojšej novely, no v upravenej forme.

A práve to je podľa ich slov úspechom pre odmietačov a priestorom, keď nastupuje Fico.

„A práve Fico patrí medzi veľmi hlasných odporcov očkovania, keď hovorí o nedostatočnej bezpečnosti vakcín, pokusoch na deťoch a o klamlivej očkovacej kampani. Medzi Slovákmi tak vnáša iracionálny strach z očkovania,“ vraví komentátorka Českého rozhlasu Kamila Pešeková.

S jedlom rastie chuť?

Novela sa schválila, no „odporcovia vakcín tak dosiahli určitý úspech. Hlavne si zaistili pozornosť verejnosti. Pretože s jedlom rastie aj chuť, vo svojom úsilí nepoľavia a nabudúce ich príde demonštrovať ešte o niečo viac,“ myslí si komentátorka.

Za zmienku podľa jej slov stojí prieskum, kde vidí súvislosť medzi postojom k vakcínam a dosiahnutou životnou úrovňou. „Platí, že čím je vyššia, tým je vyššia zaočkovanosť. Najvyšší počet zaočkovaných ľudí je v Bratislavskom kraji.“

Iné regióny v tomto smere pokrivkávajú. „Zvlášť tie s vysokou nezamestnanosťou, kde je aj nižšia úroveň dosiahnutého vzdelania. To sú zároveň aj regióny, kde sa teší silnej podpore fašista Marian Kotleba alebo bývalý premiér Robert Fico,“ pripomína ďalej.

Potrebuje Fico nespokojnosť?

Komentátorka sa zamýšľa aj nad tým, ako by si sám Fico poradil s takouto situáciou, ak by bol ešte premiérom a pýta sa, či by aj tak „odrádzal od očkovacích látok, ktoré sú používané na celom svete.“

„Preto je aj v jeho záujme udržovať v občanoch nespokojnosť, pretože len tak ich môže získať ako potenciálnych voličov. Bojuje o nich nielen s Kotlebom, ale aj ďalším expremiérom Petrom Pellegrinim,“ vysvetľuje komentátorka.

„Fico vie, že čím viac bude kričať, tým väčšiu pozornosť pritiahne,“ vraví K. Pešeková.

Očkovanie v kostoloch

iROZHLAS zároveň spomína na veľký ohlas očkovania bez registrácie v obchodnom centre v Prešove, kde sme sa mali podľa jej slov inšpirovať Českou republikou.

Komentátorka svoju analýzu zakončuje radou, ako by sa očkovanosť mohla ešte zvýšiť. „A keď už zabrali nevšedné spôsoby, prečo napríklad na Slovensku neskúsiť očkovanie vo vybraných kostoloch alebo iných podobných zariadeniach? Alebo aspoň umožniť to u obvodných lekárov? Zároveň by sa Slovensko mohlo priblížiť kolektívnej imunite a získať tak nad možnými ďalšími vlnami pandémie navrch.“

