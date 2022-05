Zdroj: TASR/Henrich Mišovič SVET O SLOVENSKU: Jaguar sa vyhráža Britom, že výrobu elektromobilov presunie do Nitry Automobilka sa háda s britskou vládou o podpore výstavby novej fabriky na batérie, zarobiť na tom môže Slovensko. 27. máj 2022 rbt Svet o Slovensku

27. máj 2022 rbt Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Jaguar sa vyhráža Britom, že výrobu elektromobilov presunie do Nitry Automobilka sa háda s britskou vládou o podpore výstavby novej fabriky na batérie, zarobiť na tom môže Slovensko.

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Jaguar Land Rover môže presunúť výrobu elektrických automobilov na Slovensko. „Dôvodom je sklamanie z toho, že príprava novej britskej fabriky na produkciu batérií stojí na mieste,“ informuje Daily Telegraph.

Indickí majitelia tradičnej britskej automobilky už začali rokovať so švédskym aj nemeckým výrobcom batérií, či by bolo možné nahradiť plánovanú megafabriku, ktorá mala vyrásť vo Veľkej Británii. Podľa predchádzajúcich informácií bola firma tesne pred podpisom dohody, ktorá by výrobu elektromobilov udržala doma.

Vedenie automobilky je však podľa Daily Telegraph frustrované neochotou a nečinnosťou britskej vlády a „zvažuje, že by produkciu presunula do závodu Jaguar Land Rover pri Nitre.“

Ide im o peniaze

Zdroj z britskej vlády sa podľa Daily Telegraph domnieva, že firma šíri poplašné informácie, „aby od štátu vytĺkla viac peňazí.“

Rozhodnutie o novej fabrike by malo padnúť v júni. Ak by Nitra získala produkciu elektromobilov Jaguar Land Rover, významne by to posilnilo existujúci automobilový priemysel v krajine.

Slovensko je navyše podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka v hre o ďalšiu pravdepodobne automobilovú investíciu, ktorá by mohla na východe vytvoriť 25–tisíc nových pracovných miest.

Hovorca Jaguar Land Rover povedal, že cieľom firmy je do konca desaťročia vyrábať každý model v plne elektrickej verzii. „Zvažujeme všetky možnosti výroby batérií. Rozhodnutie ešte nepadlo,“ dodal.

Zdroj: Dnes24.sk