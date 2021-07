SVET O SLOVENSKU: Maltské matky posielajú jedlo slovenským dievčatám

Slovenské sestry vo veku 14 a 17 rokov odišli na jazykový pobyt na Maltu. Spočiatku bolo všetko skvelé a užívali si príjemné chvíle s novými kamarátmi v jazykovej škole. Lenže potom jedno zo siedmich detí, s ktorými bývali v spoločnom dome, dostalo koronavírus. Dievčatá museli nastúpiť do karantény a jedna z nich sa ešte aj otrávila nedopečeným kuraťom, ktoré im dali na obed.

Otrasné podmienky povinnej 14-dňovej karantény na Malte by boli náročné aj pre dospelých, nieto pre neplnoleté deti. Sestry zostali zatvorené v dome, kam nikto nechodil upratovať a najhoršie je, že im na obed naservírovali prakticky surové kurča.

Dievčatá to nechceli jesť, ale boli hladné, pretože nič iné im nedali. Jedna z nich preto nedopečené mäso zjedla a skončila so zápalom žalúdka v nemocnici, kde sa ešte aj nakazila koronavírusom.

„Tieto deti sem prišli s tým, že tu budú v bezpečí a vláda im dala aj vreckové. Teraz s nimi v karanténe zaobchádzajú ako so psami,“ uviedla pre miestny portál Times of Malta Gill Caruana.

Gill je obyčajná maltská matka, ktorá si prečítala príbeh slovenských dievčat v médiách. Rovnako ako viaceré ďalšie miestne matky im chce pomôcť akokoľvek to bude možné. Je zhrozená z toho, v akej situácii sa tieto deti ocitli, a to bez rodičov.

Dievčatá sú na Malte v zlom psychickom stave. Mladšia z nich zostala sama v karanténe, keďže jej sestra bola hospitalizovaná v nemocnici. S plačom uvádzala, že sa cíti ako vo väzení, pretože na oknách sú mreže a nemá tam nikoho blízkeho.

„Gill sa ponúkla, že veľmi rada navarí pre dievčatá nejaké dobré jedlo,“ píše Times of Malta. „Keby sa to stalo mojim deťom, bola by som rada, keby sa o ne niekto postaral,“ dodáva Gill.