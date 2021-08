Zdroj: rtvs.sk/Byť zdravý je výhra SVET O SLOVENSKU: Matovičova lotéria je FIASKO! Česi neskrývajú rozčarovanie Fiasko aj zvláštna lotéria! Aj takto pomenovali motivačnú kampaň k očkovaniu naši susedia. 16. august 2021 Monika Hanigovská Svet o Slovensku

16. august 2021 Monika Hanigovská Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Matovičova lotéria je FIASKO! Česi neskrývajú rozčarovanie Fiasko aj zvláštna lotéria! Aj takto pomenovali motivačnú kampaň k očkovaniu naši susedia.

Na Slovensku odštartovala lotéria pre zaočkovaných. Prvý diel sa niesol v znamení veľkého rozčarovania, paradoxne pre tých, ktorí sa dali zaočkovať.

Reláciu Byť zdravý je výhra sledovali aj české média. CNN Prima NEWS na svojom webe komentovala prvý diel z celkovo dvanástich ako „fiasko očkovacej lotérie“, pričom si tamojší spravodajský portál neodpustil ani ďalšie pomenovanie.

Zvláštna lotéria

„Slovenka získala v prvom kole zvláštnej lotérie, ktorá má motivovať obyvateľov k očkovaniu, v prepočte dva a pol milióna korún. Štyria ďalší vyžrebovaní hráči o šancu na zisk vysokej prémie prišli, pretože podľa moderátorov nesplnili stanovené podmienky súťaže,“ komentuje lotériu cnn.iprima.cz.

Účinnosť neexistuje

Český portál nezabudol poukázať aj na účinok očkovacej lotérie. „Analytici Ministerstva financií Slovenskej republiky odhadli, že náklady na očkovaciu lotériu vo výške 26,4 milióna eur (670 miliónov českých korún) sa vrátia, ak lotéria presvedčí k očkovaniu proti covidu oboma dávkami aspoň 6-tisíc ľudí.“

„Upozornili však, že v zahraničí zatiaľ neexistuje dostatok dôkazov o účinnosti lotérie na podporu vakcinácie.“

Dráma v prenose

Pripomeňme si, čo sa vôbec stalo. Prvá výherkyňa vyhrala 100-tisíc eur, i keď si pomýlila heslo. Moderátori RTVS Marcel Forgáč a Vera Wisterová totiž pozabudli informovať vopred divákov o tom, že heslo k rozprávkovej výhre nájdu na zobrazovacom paneli.

Ďalší „skoro šťastlivec“ zdvihol telefón pred koncom časového limitu a následne zložil. Tretí nedvihol vôbec a štvrtému vyžrebovanému sa síce moderátori dovolali, no ten sa priznal, že nesleduje reláciu a nepozná heslo.

Azda najbizarnejšia situácia nastala pri piatej vyžrebovanej výherkyne, ktorá síce sledovala reláciu a pohotovo reagovala na otázky moderátorov, no o výhru vo výške 400-tisíc eur nakoniec aj tak prišla. Vylosovaná žena sledovala lotériu cez internetové vysielanie, to vysielalo s omeškaním. Nestihla odpovedať na heslo do 20-tich sekúnd, to zaznelo z jej úst tesne po tomto čase.

Dráma sa počas očkovacej lotérie dala takpovediac priam krájať.

Čechom sa nepozdáva

Po premiére začali Slováci štipľavo komentovať samotné losovanie. Očkovacia lotéria dvihla tlak aj našim susedom. Niektorí ju nazvali komédiou, iný komentujúci zašiel ešte ďalej a nazval Matoviča fašistom.

„A čo ste čakali od fašistu Matoviča a jeho fašistického spolku,“ napísal pod článkom českého média s názvom Fiasko očkovacej lotérie Radovan Š., pričom Slovákov nazval „naivnými ovcami.“

Ozval sa aj Matovič

Olej do ohňa prilial aj sám „otec“ očkovacej lotérie. Igor Matovič opísal losovanie na svojom Facebooku ako „drámu“. Netrvalo dlho a pod jeho statusom začali pribúdať negatíve reakcie.

Prvý priamy prenos očkovacej prémie s názvom Byť zdravý je výhra sledovalo 571-tisíc televíznych divákov. Informuje o tom RTVS na svojom webe, pričom ďalšie losovanie odštartuje v pondelok (16. augusta) o 18:51 hodine.

