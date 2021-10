Zdroj: pixabay.com SVET O SLOVENSKU: Nebáli sme sa ani komunistov! Niektorí prešli hranice na TANKU Ani komunizmus niektorých neprinútil sa vzdať svojho života a snov, a to napriek tomu, že riskovali svoje životy. 18. október 2021 Monika Hanigovská Svet o Slovensku

Počas komunistického režimu sa o nich skoro nehovorilo. No v zahraničí ich odvahu a mená skloňoval celý svet.

O kom je reč? O Čechoslovákoch, ktorých nedokázala zastaviť ani železná opona, a toto je jeden príbeh o nich.

„Zúfalý plán prejsť železnú oponu v tanku sa stal v západnom svete legendou. Z Libuše sa v Amerike stala Lela,“ píše Český rozhlas o príbehu, no netreba zabudnúť aj na odhodlaného muža, bez ktorého by ona a ostatní členovia tanku nikdy hranice neprešli.

Reťaz sa začala priťahovať

Žiť v krajine po komunistickom prevrate v roku 1948 bolo zložitejšie, no reťaz sa začala čoraz viac uťahovať. „Bývalá oáza demokracie v strednej Európe, sa veľmi rýchlo stala tesnou a nebezpečnou pre celé skupiny obyvateľstva. Spočiatku bolo možné krajinu opustiť relatívne bez problémov, no politické vedenie chcelo zabrániť úniku pracovných síl do zahraničia a predovšetkým zamedziť úniku politických odporcov,“ informuje o tom veteranarmy.cz na svojom webe.

Dostať sa „za kopce“ bolo čoraz náročnejšie aj pre prevádzačov. Niektorí sa však cieľov nevzdali a to ani vtedy, keď ich ohrozovali vysoké tresty alebo hrozba smrteľnej guľky od pohraničnej stráže.

Rana pre tisíce živnostníkov

Ako pripomína česká redakcia, vyvlastňovanie všetkých, i drobných živnostníkov po februári 1948, pripravilo tisíce ľudí o poctivo a ťažko nadobudnutý majetok. „Znechutenie nad stratou živnosti a zhnusenie sa z prehlbujúcej neslobody, bolo pre mnohých impulzom k úteku za hranice,“ pripomína redakcia.

K ľudom, ktorí akoby lusknutím prstov prišli naraz o obživu, patril aj František Uhlík. Niekdajší majiteľ autodielne nemal naraz nič. No aby dokázal uživiť seba a rodinu, bol donútený zvážať drevo z lesa.

Tank ako nádej

Práca do ktorej ho dotlačil sám politický systém, mu však paradoxne priniesol slobodu. Počas služby našiel v lese tank Sd. Kfz 254, presnejšie vrak, ktorý v ňom rozpálili plamienky nádeje.

Pán Uhlík tank odtiahol na dvor, kde stroj vôbec neskrýval. Neuveríte, čo vravel okoloidúcim, ktorí mali zvedavé otázky. Článok pokračuje na druhej strane.

