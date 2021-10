Zdroj: TASR/Štefan Puškáš , pixabay.com SVET O SLOVENSKU: Predbehli sme aj Monako! Náš cestovný pas je v TOP 10 najsilnejších Slovenský pas sa prebojoval medzi najlepšie na svete! Pozrite sa, ako sa nám darilo a koho sme predbehli! 12. október 2021 Monika Hanigovská Svet o Slovensku

12. október 2021 Monika Hanigovská Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Predbehli sme aj Monako! Náš cestovný pas je v TOP 10 najsilnejších Slovenský pas sa prebojoval medzi najlepšie na svete! Pozrite sa, ako sa nám darilo a koho sme predbehli!

Spoločnosti Henley & Partners informovala verejnosť na svojom webe o rebríčku najsilnejších cestovných pasov pre rok 2021. Slovensko v ňom obstálo veľmi dobre, a môžeme preto bez príkras povedať, že vďaka tomu nášmu, sa nám cestuje oveľa jednoduchšie.

Čo to v praxi znamená? Víza od nás žiada len minimum krajín.

Japonsko a Singapur na vrchole

Umiestnenie jednotlivých krajín, vrátane Slovenska, si všíma aj CNN na svojom webe. „Index neberie do úvahy dočasné obmedzenia, takže ak ponecháme stranou aktuálny súčasný prístup k cestovaniu, na vrchole rebríčka sú držitelia pasov z Japonska a Singapuru, ktorí môžu cestovať bez víz do 192 destinácií,“ opisuje CNN rebríček spoločnosti, ktorá spracovala takéto informácie vďaka údajom z Medzinárodnej asociácie leteckej dopravy (IATA).

Európa dominuje

No potom pomyseľné žezlo preberie starý kontinent – a to až na malú výnimku. Nasledujú krajiny ako Nemecko a Južná Kórea, ktoré si nemusia robiť starosti s vízami do 190 destinácií, pričom za nimi sa umiestnila tesná trojka ako Fínsko, Taliansko, Luxembursko. Tie majú voľný vstup do 189 lokalít.

„Austrália a Kanada sú na ôsmom mieste, Maďarsko je na deviatom mieste a Litva, Poľsko a Slovensko sa spoločne dostali na desiatu priečku so skóre 182,“ všíma si CNN.

Lepší ako Monako a Chorvátsko

Držitelia nášho pasu majú bezvízový režim do 182 krajín. Nechali sme za sebou v tomto poradí Estónsko, Lotyšsko, Slovinsko, Island, Malajziu, Lichtenštajnsko, Cyprus, Čile, Monako, Rumunsko, Spojené Arabské Emiráty, Bulharsko, Chorvátsko, Hong Kong. Pozor, rebríček nie je ani zďaleka kompletný a môžete si ho pozrieť po prekliku TU.

A kto skončil najhoršie? Na samom chvoste sa ocitol napríklad Irak (27), Sýria (28) či Pakistan (31), teda krajiny s nestabilnou politickou situáciou.

