13. apríl 2021 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Parádny úlovok! Lovci lebiek vypátrali zločinca František Csányi už mal dávno sedieť v českej base za veľké daňové podvody pri obchodovaní s benzínom. Skrýval sa na Slovensku, ale tomu je koniec.

Nič netrvá večne, ani útek pred spravodlivosťou. Svoje o tom vie už aj slovenský občan František Csányi, ktorý bol pred 12 rokmi v Česku právoplatne odsúdený za daňové a colné podvody. Utiekol na Slovensko a snažil sa ukrývať naozaj sofistikovane.

Mega podvody

Český portál novinky.cz vyšiel s veľavravným titulkom „Slovenskí lovci lebiek vypátrali muža odsúdeného v Česku za podvody pred 12 rokmi.“ Lovci lebiek sú slovenskí policajti, ktorí odsúdeného lumpa vypátrali. V Česku mal na svedomí naozaj veľké škody, za ktoré si mal odsedieť osem rokov za mrežami.

Csányi bol súčasťou organizovanej skupiny, ktorá mala na svedomí 400 prípadov ilegálneho dovozu benzínu a nafty zo Slovenska do Česka. Spôsobil tak škodu 188 miliónov ko­rún.

Podvodníka so slovenským pasom odsúdili za neodvedenie cla, spotrebnej dane a DPH. Na výkon osemročného trestu však nenastúpil a utiekol domov na Slovensko. Česi na neho v roku 2020 vydali európsky zatykač. Potom sa už veci rozbehli pomerne rýchlo.

Úkryt na chate

Csányi však nebol taký hlúpy, aby išiel rovno na svoju domovskú adresu. Slovenskí policajti rozhodili siete a zistili, že na mieste svojho trvalého bydliska sa nenachádza. Netrvalo dlho a vypátrali, že sa skryl v rekreačnej chate v okrajovej časti Košíc. Svoje útočisko si čo najlepšie zaistil.

„Chata je v ťažko dostupnom teréne a v okolí je dobre zabezpečený kamerový systém. Pozemok okrem toho strážil pes,“ citujú novinky.cz slovenských policajtov.

Odsúdený podvodník na úteku nenechal nič na náhodu. Jazdil na aute, ktoré bolo napísané na inú osobu a používal mobil s kartou anglického operátora. Všetky svoje pracovné aktivity prispôsobil tak, aby ich mohol robiť z chaty. Ale ani to napokon nestačilo.

„Muža chytili, keď prišiel z chaty do mesta. Akcia ho zjavne zaskočila, ale nekládol odpor a neutrpel žiadne zranenia,“ približuje portál. Teraz sa začne proces jeho vydania do Českej republiky, kde by mal nastúpiť do dlho odkladaného výkonu trestu.

