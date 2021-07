Zdroj: Facebook.com/Polícia Slovenskej republiky SVET O SLOVENSKU: Otec si vypil a na motorke havaroval aj s dcérou Nepríjemná nehoda sa stala na Slovensku, ale píšu o nej aj české médiá. Mnohým ľuďom poriadne zdvihlo žlč, že nezodpovedný motorkár ohrozil vlastné dieťa. 13. júl 2021 MI Svet o Slovensku

Český portál Blesk prevzal správu z Facebooku Polície SR.

Nehody na motorkách bývajú obzvlášť tragické a preto slovenskí policajti označili tento prípad ako „totálnu nezodpovednosť.“ Lenže do diskusie pod príspevkom sa zapojila aj manželka motorkára a matka dotknutého dieťaťa. Ľuďom poriadne naložila.

Alkohol v krvi

Blesk už v úvode píše, že 36-ročný slovenský vodič si pred jazdou vypil a policajti mu namerali 0,58 promile. Nie je to síce veľa, ale podľa slovenských zákonov by vodič nemal pred jazdou vypiť ani slzu alkoholu. Najmä, ak je to otec, ktorý na motorku berie aj dcéru.

„Totálna nezodpovednosť sa skončila pádom. Motorkár jazdil s dieťaťom vzadu a s alkoholom v krvi,“ píše slovenská polícia.

Nehoda sa stala medzi medzi obcami Závod a Veľké Leváre. Nie je známe, koľko rokov malo dotknuté dieťa, ale podľa policajtov bola maloletá. Oficiálne si na motorku ako spolujazdec môže sadnúť osoba nad 12 rokov.

Našťastie, otec i dcéra nehodu prežili. Dievča však utrpelo zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie. Príčiny nehody policajti vyšetrujú. Priblížili len toľko, že sa stala na rovnom úseku cesty. Na Facebooku sa k téme strhla veľká diskusia, do ktorej sa zapojila aj osoba, ktorá sa označuje za matku dieťaťa.

Vulgárne nadávky

Väčšina komentujúcich motorkára nijako nešetrí. Ľudia mu vulgárne nadávajú. Vyčítajú mu nielen alkohol v krvi, ale aj fakt, že v takom stave vzal na motorku dcéru.

„Jednoducho – idiot. Ohrozil život dieťaťa i svoj vlastný… Keď sa chce zabiť, tak nech jazdí sám a nie s dcérou. Má šťastie, že nie som matka toho dieťaťa, by som ho dorazila,“ píšu komentujúci na Facebooku.

Lenže do diskusie sa zapojila aj žena, ktorá sa podpísala ako manželka motorkára a matka dieťaťa. Svojho muža sa zastala a všetkým odkázala, že nevedia nič o okolnostiach nehody. „Ste idioti. Starajte sa o seba a dajte mojej rodine pokoj, vy chudáci, čo sa tešíte z cudzieho nešťastia. Každý nech sa pozrie sám na seba a potom nech súdi,“ napísala manželka.

V diskusii tiež zaznelo, že príčinou nehody bolo zablokované zadné koleso motorky. Otec vraj pri páde stiahol dieťa na seba, aby ho čo najviac ochránil. Dievča má byť v poriadku. Niektorí komentujúci majú pre motorkára viac pochopenia.

„V niektorých krajinách je povolená hranica 0,5 promile alkoholu v krvi. To nie je také množstvo, že by mal človek znížené reflexy a nedokázal by šoférovať. Každopádne, nechcem ho ospravedlňovať, u nás je nulová tolerancia a treba to rešpektovať,“ dodal jeden z komentujúcich.

