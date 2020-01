28. január 2020 Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Sklenaříková sa rozplakala priamo pred kamerami

Takúto reakciu známej exmodelky nikto nečakal. Počas nakrúcania francúzskej televíznej šou sa neubránila slzám. Dôvodom boli spomienky na starú lásku, ktoré ju zrazu prepadli.

Adriana Sklenaříková aktuálne žije s rodinou v Maroku, čo je domovina jej manžela Arama Ohaniana. V africkej krajine spolu vychovávajú aj dcérku Ninu, ktorú porodila vo veku 46 rokov.

Stále sa však pravidelne vracia do Francúzska, kde je známou televíznou tvárou. Už niekoľko rokov moderuje s kolegom Michelom Cymesom reláciu Výnimočné schopnosti ľudského tela na stanici France 2. Januárový diel bol však výnimočný.

Stará láska ožila

Francúzsky portál parismatch.com píše, že Adriana sa emocionálne položila počas rozhovoru s manželským párom, ktorý oslávil už 68. výročie spoločného života.

“Žena (88) a muž (90) zdieľali počas rozhovoru s Adrianou a Michelom tajomstvá dlhovekosti ich lásky,” približuje parismatch.com. Ich rozprávanie bolo naozaj dojemné.

“Bola som taká hlúpučká, naivná, nič som o živote nevedela. On ma učil, on zo mňa urobil ženu, on zo mňa urobil to, čo som. Vďačím mu za všetko,” vyznávala sa pred kamerou babička. Pri tých slovách sa podľa francúzskeho portálu Adriana neubránila slzám, čo dokazuje aj fotografia, kde si krásna exmodelka zakrýva tvár.

Jej moderátorský partner Michel sa jej ihneď spýtal, prečo plače. Odpoveď bola prekvapivá: “Je to tak. Mne sa to stalo tiež,” priznala sa Adriana, ktorú parismatch.com ako aj ostatné francúzske médiá stále označujú ako “krásnu Slovenku.”

Kto to bol?

Bývalá topmodelka ešte v slzách doplnila, že osudový príbeh lásky tohto staručkého manželského páru ju osobitne zasiahol, pretože aj ona prežila kedysi to, o čom hovorila stará pani. “Myslím, že je veľmi dôležité mať pri sebe partnera, ktorý vás podrží,” dodala Adriana. Lenže kto bol tým osudovým mužom, na ktorého si spomenula? To už nespresnila.

Francúzsky portál dodáva, že už dlhé roky tvorí pár s marockým podnikateľom Aramom Ohanianom, ktorého si vzala v roku 2014. V tom čase však už bola zrelou ženou a nie naivným dievčaťom, o ktorom hovorila babička v rozhovore.

Preto tip na osudovú lásku ženy s najdlhšími nohami na svete padá skôr na jej prvého manžela Christiana Karembeu, s ktorým tvorila pár v mladosti a rozviedli sa v roku 2011. Pravdu však pozná iba ona.

