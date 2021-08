Zdroj: Facebook.com/FlyZolo SVET O SLOVENSKU: Tínedžerka chce obletieť svet na slovenskom lietadle Mladá dievčina z Belgicka ledva dokončila strednú školu a už sa vrhla na pokorenie Guinnessovho rekordu. Chce byť najmladšou ženou, ktorá obletí svet. 24. august 2021 MI Svet o Slovensku

24. august 2021 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Tínedžerka chce obletieť svet na slovenskom lietadle Mladá dievčina z Belgicka ledva dokončila strednú školu a už sa vrhla na pokorenie Guinnessovho rekordu. Chce byť najmladšou ženou, ktorá obletí svet.

Príbeh belgicko-anglickej tínedžerky Zary Rutherford (19) je určite dobrou reklamou aj pre Slovensko. Dievčina svojou odvahou a schopnosťami v kokpite lietadla zaujala celý svet a píše o nej aj prestížny portál Financial Times. Všade sa uvádza, že o zdolanie Guinnessovho rekordu sa snaží na slovenskom lietadle.

Veľký sen

Zara mala k lietaniu blízko od malička. Obaja jej rodičia sú piloti a prvýkrát ju posadili do kokpitu, keď mala len štyri mesiace. Nečudo, že zostala verná tejto vášni v oblakoch.

„Svoj letecký výcvik začala vo veku 14 rokov a už o tri roky získala svoju vlastnú licenciu pilota,“ uvádza Financial Times.

Dievčina mala vždy veľké plány, ale doteraz jej veľa času zaberala škola. Po tom, ako zmaturovala a povolili aj pandemické opatrenia, sa odhodlala splniť si svoj dávny sen – obletieť zemeguľu. „Je najmladšou pilotkou, ktorá sa samostatne pokúsi o let okolo sveta,“ dodáva portál.

Ak sa jej to podarí, bude to svetový rekord zaznamenaný v Guinnessovej knihe. Momentálne ho drží afganská utečenkyňa Shaesta Waiz, ktorá to dokázala vo veku 30 rokov. Najmladší muž, ktorý obletel zemeguľu mal 18 rokov. Zara to chce dokázať na slovenskom lietadle!

Reklama pre Slovensko

Mladá pilotka zdôrazňuje, že ekológia a vplyv jej letu na životné prostredie sú pre ňu kľúčové. Preto sa rozhodla pre ultraľahké lietadlo Shark slovenskej výroby, ktoré má veľmi nízku spotrebu paliva.

„Za celý let spotrebuje menej paliva ako bežné komerčné lietadlo v osobnej preprave za desať minút,“ uvádza Zara.

Vypočítala, že náklady na zahladenie uhlíkovej stopy, ktorú svojím letom vytvorí, budú asi 300 eur. Takže sa rozhodla, že minie dvojnásobnú sumu peňazí na vysadenie stromov. Jej let bude trvať dva až tri mesiace podľa toho, aké bude počasie a či ju neprekvapia technické problémy.

„Lietadlo je vybavené padákom, takže ak sa niečo pokazí a motor prestane fungovať, môžem vyskočiť,“ vysvetľuje odvážna dievčina.

Jej let odštartoval v Belgicku, ďalej letí cez Veľkú Britániu, Island, Grónsko, Kanadu a USA. Potom sa stočí dole smerom na strednú Ameriku a poletí späť cez USA ponad Beringovo more do Ruska a ďalej do Ázie. Chce sa pritom zastaviť v každej krajine, ponad ktorú bude prelietať.

„Jej cieľom je propagovať vzdelávanie dievčat a podporiť mladé ženy, aby si vyberali štúdium v oblasti vedy a technológií.“ Aj Zara chce po absolvovaní svojho letu študovať na univerzite technické inžinierstvo a neskôr by sa rada venovala aj kozmonautike.

Zdroj: Dnes24.sk