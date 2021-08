Zdroj: TASR/Pavel Neubauer SVET O SLOVENSKU: Z rekordne opitej vodičky si robia srandu aj policajti Nafúkať 5,7 promile alkoholu je už život ohrozujúca úroveň. Nečudo, že keď ju policajti namerali 49-ročnej žene v Piešťanoch, píšu o tom aj české médiá. 11. august 2021 MI Svet o Slovensku

11. august 2021 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Z rekordne opitej vodičky si robia srandu aj policajti Nafúkať 5,7 promile alkoholu je už život ohrozujúca úroveň. Nečudo, že keď ju policajti namerali 49-ročnej žene v Piešťanoch, píšu o tom aj české médiá.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Slovenskí policajti zverejnili tento prípad na Facebooku a komentovali ho s riadnou dávkou irónie: „Máme v cele jubilantku. Má rekord v alkohole a 50 rokov k tomu! Čože je to päťdesiatka…,“ uvádza policajný status. Nečudo, že túto raritu okamžite prevzali aj české médiá.

Je to možné?

Český portál novinky.cz uvázda, že na Slovensku máme oficiálne novú rekordmanku v riadení auta pod vplyvom alkoholu. Takáto hodnota sa len tak nevidí ani u muža, nie to ešte u ženy.

„V utorok v Piešťanoch policajti namerali 49-ročnej vodičke neuveriteľných 5,67 promile alkoholu,“ píše portál.

Prípad je o to šokujúcejší, že žena bola takáto opitá za bieleho dňa okolo obeda. Policajti to sami komentovali slovami, že neverili vlastným očiam. Okamžite jej zadržali vodičák a odviezli ju do cely.

*„Od nás dostala za takmer 5,7 promile alkoholu v dychu už teraz last minute do cely a venujeme sa jej celých 24 hodín,*“ ironicky dodáva policajný status. Žarty si robia aj ďalší užívatelia Facebooku.

Pekný darček

Policajné žartíky na účet opitej vodičky považujú niektorí za nevhodné. Všíma si ich aj český portál, ktorý o téme píše. Upozorňuje, že žena oslávi na druhý deň päťdesiatku. Možno teda len oslavovala trochu predčasne.

„Nezabudnuteľný darček k životnému jubileu od nás už dostala. Veríme, že sa poučí a do ďalších narodenín jej želáme veľa peších kilometrov,“ komentujú to policajti.

Mnoho ľudí na sociálnej sieti sa pozastavuje nad hrubou nezodpovednosťou opitej vodičky, ale aj nad tým, ako vôbec mohla toľko vypiť. Viac ako päť a pol promile by pokojne mohlo odrovnať aj veľkého chlapa, nieto ženu.

„Asi práve kloktala v aute ústnu vodu… alebo jedla kompót. Zo žuvačky to nafúkala,“ robia si žarty komentujúci. Väčšina však uvádza, že za takýto trestný čin by si už nikdy viac nemala sadnúť za volant.

Zdroj: Dnes24.sk