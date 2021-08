Zdroj: TASR/KR PZ Nitra SVET O SLOVENSKU: Zlodeji áut majú smolu! Briti oceňujú slovenský systém Vo Veľkej Británii raketovo narástol počet krádeží áut. Dôvodom sú prázdne ulice počas lockdownu. Riešenie ponúka slovenská firma s vlastným imobilizérom. 13. august 2021 MI Svet o Slovensku

13. august 2021 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Zlodeji áut majú smolu! Briti oceňujú slovenský systém Vo Veľkej Británii raketovo narástol počet krádeží áut. Dôvodom sú prázdne ulice počas lockdownu. Riešenie ponúka slovenská firma s vlastným imobilizérom.

Zdroj: TASR/KR PZ Nitra

Britský portál realbusiness.co­.uk upozorňuje na veľký problém, ktorému vo zvýšenej miere za posledný pandemický rok čelia britskí motoristi. V krajine sa rozmohli krádeže najmä luxusných áut. Riešenie podľa portálu prináša slovenská firma rodiny Vámošovcov, ktorá na britský trh vstupuje so svojím zabezpečovacím systémom.

Dlhoprstí majú raj

Portál realbusiness.co­.uk uvádza, že v niektorých častiach britských ostrovov stúpli krádeže áut v poslednom čase aj o 60 %. Dôvodom sú protipandemické opatrenia.

„Prázdne cesty a nedostatok policajných pochôdzkarov vytvárajú situáciu, ktorá je snom všetkých zlodejov áut,“ približuje portál.

Autičkári sa zameriavajú najmä na prémiové značky ako Aston Martin, Audi, BMW, či Land Rover. Polícia i experti preto apelujú na vodičov, aby boli obozretní a svoje vozidlá zabezpečili kvalitným imobilizérom. Podľa portálu je to práve slovenská firma, ktorá v tomto smere dobýja britský trh zabezpečovacích zariadení.

Slovenský imobilizér

Realbusiness uvádza, že Slováci vyvíjajú svoj zabezpečovací systém už od deväťdesiatych rokov, kedy na Slovensku vrcholili krádeže áut. „Štefanovi Vámošovi a jeho synovi Richardovi sa zdalo absurdné, aké ľahké bolo v tom čase ukradnúť auto,“ píše portál.

Preto prišli na trh s vlastným 6-cestným imobilizérom, ktorý dokáže naraz zablokovať v aute až šesť vecí pod mechanickou kombináciou.

„Tento systém od svojho uvedenia na trh dokázal zabrániť krádeži viac ako 500 áut. To by mohlo znamenať veľkú zmenu pre automobilový trh vo Veľkej Británii,“ píše realbusiness.co.uk.

Dodáva, že slovenský imobilizér vo svojej najnovšej verzii blokuje naraz až sedem základných častí vozidla – napríklad motor, spojkový pedál, elektroniku, brzdu, palivový systém a nemá pritom žiadnu spotrebu z batérie.

„Každé auto je zabezpečené jedinečným spôsobom. Zlodeji by potrebovali desiatky hodín, aby systém prekonali,“ píše portál. Dodáva, že Slováci začínajú expandovať na britský trh formou spolupráce s autoservismi, ktoré by priamo inštalovali ich imobilizér do britských áut.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk